機場清潔工初確診或涉Omicron　主要處理患者專用廁所或工作感染

衞生防護中心公布，一名64歲男機場清潔工今日（23日）下午初步確診，他近期無外遊，昨日仍有上班。

衞生防護中心初步調查發現，該名清潔工主要負責機場禁區內、專供等候送院的初步確診者使用的洗手間，負責消毒清潔工作，由於該工人曾與初確者同時間身處同一洗手間，並曾於洗手間貯物室內逗留，估計他在工作期間感染。

政府晚上公布，自晚上7時半起，將該清潔工居住的屯門湖翠路兆禧苑安禧閣 （A座）列為「受限區域」，所有人須留在其處所，並在明日凌晨1時半前檢測。目標是明早（24日）7時完成。另外，任何在本月1日至今日曾身處兆禧苑A座逾兩小時者，最遲本月25日強檢。



昨日機場定期檢測陽性 同日出現病徵

政府公布，一名64歲男機場清潔工初步確診。據知，他近日曾到屯門醫院覆診。衞生防護中心表示，他近期無外遊，最後在昨日（22日）上班，並在機場流動檢測站接受定期檢測時驗到陽性，CT值約27至32，同日出現病徵。由於其樣本刺突蛋白基因涉N501Y和T478K變異，防護中心懷疑他帶Omicron變異病毒株，仍須進行全基因組測序分析。

12月2日至20日檢測均陰性 料非常早階段被找出

防護中心初步調查，該清潔工主要負責機場中場客運中樓指定禁區內，供等候送院初確診者使用的洗手間清潔及消毒工作，他曾在該洗手間中的貯物室逗留，亦曾與初確診者在同一時間身處洗手間內，中心估計他在初確診者專用洗手間工作時感染。由於其CT值較高，以及他在12月2日至20日期間十次檢測均陰性，中心相信「個案可能在非常早的階段由定期檢測找出」。

（資料圖片)

已採集26個環境樣本 促清潔工待患者離開才清潔

衞生防護中心今日已派員到機場實地考察，在清潔工曾使用的貯物室、更衣室及休息室採集了26個環境樣本，結果待定。中心表示，已建議機管局及相關外判商，清潔員只應在初確診個案離開洗手間後，方可進行清潔及消毒工作，亦不應在非工作期間在洗手間內的貯物室逗留。

屯門湖翠路兆禧苑。（資料圖片）

政府發言人表示，今由於患者居於屯門湖翠路201號兆禧苑安禧閣 （A座）經評估後認為相關區域感染風險有機會較高，故政府在檢測呈陽性後，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

安禧閣 （A座）須在明日凌晨1時半前檢測

政府會在「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士須在明日凌晨1時半前檢測。行動不便或長者，則可獲安排上門採樣。「受限區域」內的人士能出示本月21日至今日的檢測證明，便無須再次檢測，但仍須在其處所等候，直至「解封」。

本月起曾逗留兆禧苑A座逾兩小時須強檢

另外，任何在本月1日至23日曾身處兆禧苑A座內逾兩小時者，須在本月25日或之前強制檢測。而據最新安排，與涉及變異病毒確診本地個案住同一大廈的人士，在確診者送院或離港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計，第3、7、12及19日須強檢。任何相關人士若未有遵從強檢公告即屬犯罪，可判罰5,000元，並收強檢令。

另外，本港今日（23日）新增2宗輸入個案，均帶N501Y變種病毒，未知是否屬於Omicron變種病毒株，其中一人為經5個國家包括埃塞俄比亞、加拿大等抵港的機組人員，兩人均已接種疫苗及無病徵，一人在貝爾特酒店檢疫期間確診。今日初步確診個案少於10宗。

▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼

