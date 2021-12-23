港大中大聯合研究：科興不夠抵禦Omicron　第3針打復必泰才夠抗體

政府於上月起，讓所有已接種兩劑科興疫苗人士打第三針，復必泰疫苗則暫只有高風險人士可打三針。惟近月變種病毒Omicron對全球抗疫造成威脅，港大及中大醫學院聯合研究發現，兩劑復必泰疫苗後，中和Omicron變異株的抗體反應非常低，需要打齊3針復必泰，或兩針科興疫苗後打復必泰加強針才足夠抵禦。

早前特首林鄭月娥接種第三針科興疫苗後，指抗體並非「愈高愈巴閉」。不過，研究指出，若3針都打科興，都沒有足夠抗體水平抵抗Omicron。



特首林鄭月娥早前表示，抗體非愈高愈巴閉，會繼續打科興疫苗。（張浩維攝/資料圖片）

早前北京科興曾指，打齊3針科與疫苗能有效抵禦Omicron，不過港大醫學院及中大醫學院聯合研究則指出，3劑都是接種科興疫苗的人士，沒有足夠抗體水平抵抗Omicron變異株。

研究指，Omicron有能力避開曾感染新冠肺炎或已接種新冠疫苗的中和抗體，並發現接種第三針復必泰疫苗後，抗體水平可以提升至足以抵禦Omicron變異株，即使是接種兩針科興疫苗，第三針選擇打復必泰，都有足夠抗體。

港大及中大聯合研究顯示，3針打復必泰疫苗，及打兩針科興及一針復必泰的人士，中和抗體水平足以抵禦Omicron。（港大及中大研究）

不過研究指出，如3針都是接種科興疫苗，抗體水平則未能提供足夠保護。有份參與研究的港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士指，已接種兩劑復必泰或科興疫苗的人士，應在接種第二劑後約6個月打第三針，以確保抗足以抵抗Omicron。政府防疫專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦呼籲合資格人士打第三針。