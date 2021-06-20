建築署爸爸疫下趕建臨時醫院　迎兒子出生　感陪伴家人需重質

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-20 12:39

今日（20日）是父親節，發展局局長黃偉綸在網誌分享一個疫情下的爸爸故事，主角是建築署工程策劃經理鄧承恩，負責北大嶼山醫院香港感染控制中心項目，在工程進入最後衝刺、趕驗收階段時，迎接兒子的來臨，面對不少壓力，但仍盡量兼顧工作與家庭，與家人相處時間放下手機，專心陪伴，讓他們感受與爸爸一起的歡樂時光。

談到難忘工作，鄧承恩認為是今年初完成的臨時醫院（現稱北大嶼山醫院香港感染控制中心）項目。去年八月他和團隊接到任務，必須在四個月內完成六座病房大樓，提供800多張隔離病床，另包括設有藥房和實驗室的醫療中心和其他醫療配套設施。當臨時醫院工程進入最後衝刺、趕驗收階段時，他第二次當爸爸。

在抗疫期間，面對繁忙工作，又要兼顧家庭，照顧太太、年僅六歲的大女兒和初生兒子，鄧承恩面對不少壓力。他說，當時最緊張的是怎樣把初生幼子從醫院接回家，他形容過程是嚴陣以待，做足防疫措施，而他每次下班後首先要洗澡，然後才跟家人吃飯和陪伴小朋友。

平日工作時間長，不時晚歸，投入臨時醫院工程期間，由於建造工期緊湊，回家更晚，結果大女兒也投訴爸爸為何這麼晚才回家，令他感到歉意之外，更明白到與家人相處需要著重質素。因此，他與家人吃飯或與小朋友玩耍時，會放下手機，專心陪伴他們，讓他們感受到這是與爸爸一起的歡樂時光。由於大女兒好動，現時疫情較為紓緩，周末會盡量抽空與她到戶外「放電」，亦讓她鍛鍊一下身體。

談及對兒女期望，他以興建臨時醫院的經驗為例，寄語當遇到一些困難事情，不要因為看似「不可能完成」而輕言放棄，應該努力嘗試，跳出思維的框框去思索解決問題的方法，相信困難愈大，成功解決後，滿足感就會愈大。