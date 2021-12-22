打邊爐｜火鍋怎樣吃得健康？低醣低脂6大飲食原則避選重口味湯底

火鍋該怎麼吃，才能吃得安心不怕胖？在冬天，人間最幸福的莫過於火鍋，和朋友下班後聚在火鍋店，在煙霧繚繞下話家常、抱怨工坐上的煩惱，不僅消除一整天的疲憊又能溫暖寒冷的肚子。



但是，在幸福過去後隨之而來的是強烈的罪惡感，減肥計畫就跟火鍋料一起泡湯了。下面， 6大減醣減脂火鍋原則和4個火鍋雷區，遵守這10個tips你也能吃完火鍋後幸福一整個冬季。

6大減醣減脂火鍋原則（按圖看清）

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吃不胖的火鍋6大原則－低醣低脂

1. 湯底選擇蔬菜類

蔬菜、昆布鍋是低碳水、低脂肪、低蛋白質、低鈉的火鍋湯底，在品嘗火鍋料的時候能吃出最原始、鮮甜的原味。至於經過發酵的韓式泡菜和酸白鍋有較高的鈉，但發酵食材對腸胃、消化都是有好處的，也能促進食慾幫助開胃，對於在低脂飲食的人來說是個好選擇。

2. 將主食換為雞蛋，注意冬粉攝取量

一般來說，白飯、烏冬、王子麵（即食麵）都含有較高的熱量，在減脂減醣的飲食下會選擇用蛋白質代替澱粉，但是要注意，減肥愛吃的冬粉雖然熱量低但也是一種澱粉，所以不能肆無忌憚的下進火鍋裡。

3. 肉類及海鮮補充體內所需脂肪量

因為肉類和海鮮類都屬於高蛋白質的食物，在減肥時期不是一點脂肪都不攝取，而是在最低限度內攝取到足夠的營養才是正確的飲食法則。因此，可以根據自己的目標選擇不同的肉類及海鮮。

- 低、生酮飲食：牛五花、豬五花、霜降牛、雪花牛、牛小排、西冷、三文魚

- 低醣、低脂飲食：翼板牛、肩胛、豬梅花、羊嫩肩

- 低脂飲食：板腱、牛腱、蝦子、墨魚、魷魚、鯛魚、鱸魚



4. 火鍋料選擇食材原樣

在火鍋料方面，選擇新鮮的食材，吃食材最原始的狀態，不吃加工過後的食物，例如：生豆皮、生豆腐、新鮮花枝丸、虱目魚丸、旗魚丸、蝦漿、花枝漿。

5. 蔬菜選擇不易吸收湯底的食材，避免煮爛

火鍋吃到最後湯裡含有許多肉煮完後留下的油脂和鈉，如果這時候將能吸收湯汁的蔬菜放下去煮就會將它們全吸收，還有煮過久的蔬菜，裡面的營養價值也會隨之降低，所以在吃蔬菜的時候要避免長時間煮。

6. 醬料選擇蔥、薑、蒜、辣椒、蒜苗、蘿蔔泥、韭菜花、醋

蔥薑蒜這些可以對食物進行提味，醋可以解油膩，對腸胃消化好。

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要注意！火鍋4個地雷區

1. 重口味湯底（壽喜鍋、麻辣鍋）

壽喜鍋是高甜高鹹的湯底，鈉含量極高對身體的負擔大；大家最愛的麻辣鍋雖然在寒冷的冬天裡是最過癮的一種享受，但過辣的辣油對腸胃都是一種消耗，如果想吃麻辣鍋最好先將上層辣油去掉。

2. 加工、油炸食物

例如：炸豆皮、炸魚餅、魚餃、燕餃、蛋餃、魚包蛋、芝士包、米血糕、蟹肉棒……加工過的食材會有對身體健康造成損害的添加物，豆類製品像是百頁豆腐、凍豆腐容易吸收油脂、湯底，也是火鍋一大雷區。

3. 易吸收油脂的絲瓜、菇類

易吸收油脂和鈉的蔬菜盡量避免下鍋煮，想吃的話也要注意下鍋時間。

4. 沙茶醬、芝麻油、砂糖、酒類、花生醬

這些口味過重的調味料也盡量避免，用蔬菜的天然甜味代替調味料是最佳的方式。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：火鍋怎麼吃？低醣低脂６大原則，避開４大地雷區】