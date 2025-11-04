火鍋冷知識｜打邊爐鍋上泡沫是髒物或精華？專家指能否吃看1關鍵
撰文：余曉彤
火鍋浮沫｜打邊爐形式千變萬化，但最終離不開烚下烚下，隨著時間過去便會發現湯的表面有一層浮沫，不時要把它撇去。到底那層浮沫是什麼？吃了會對身體有害嗎？
火鍋上的泡沫 髒物還是精華？
打邊爐每次一水滾大家便會二話不說將自己喜愛的食材放入鍋中燙烚，不久便會出現一層層的浮沫。有人說那層浮沫是油脂和髒東西，吃了對身體無益，要將浮沫搯掉；有人卻說那層浮沫是食材的精華，一直熬煮會令湯底味道濃郁，到底誰是誰非？
日本名古屋工業大學名譽教授齊藤勝裕曾撰寫書籍解釋鍋物中的浮沫，事實上兩者也沒有錯，只要事前功夫做得足，浮沫也不是什麼不健康的東西。
請按圖看日本名古屋工業大學名譽教授齊藤勝裕對湯中浮沫的科學解釋：
火鍋上的泡沫是什麼？
火鍋熱湯上的浮沫其實是來自食材的水溶性成分，包括動物血液、淋巴液、脂肪、海鮮中或植物中的蛋白質，因遇熱而凝固，某程度可說是食物中的精華。儘管在齊藤教授的解釋下，知道火鍋、燉煮時出現的浮沫是可食用，不過，也難保所有食材事先經過正確清洗和處理，加上浮沫本身味道也帶有雜味，長時間熬煮或多或少也會影響味道及外觀，因此搯掉了是最徹底的做法。
除了打邊爐外，煲中式湯水時亦會事前將肉類汆水，同樣地表面的浮沫也是由動物的血液淋巴液遇熱凝固而成。即使浮沫是可以食用，但或會帶有雜質及細菌，煲湯前亦應汆水將污物帶走。
