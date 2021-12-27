Omicron｜梁子超籲勿靠打三針防輸入　倡禁高危地區人士來港轉機

本港連日出現多宗涉及變異病毒株輸入個案，累計更有44宗Omicron感染。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（27日）在港台節目《千禧年代》表示，未來兩三個月的冬季很重要，因Omicron疫情擴散速度快，本港不能依賴打三針防止輸入病例，最有效方法是減少高風險地區抵港人數，建議包括不容許有關地區的非香港居民來港轉機。



接種疫苗後九星期 對有病徵感染保護跌至四至五成

梁子超表示，變種病毒Omicron在全球擴散，在英、美已成為主流病毒，即使接種三劑疫苗，仍有一定風險，並引述初步數據指疫苗對有病徵感染的保護由初時約七成，在九個星期後下跌至只有四至五成，故不能依賴打三針防止輸入病例。

須嚴防死守輸入個案 梁子超：未來兩三個月的冬季很重要

他直言，本港必須嚴防死守輸入個案，做好未來兩三個月的冬季防疫，所有限制措施必須迅速及果斷，避免令本港檢疫設施、人手以及醫療系統出現太大壓力，導致社區爆發。

他又指，目前長者及院舍接種率低，只有35萬人已接種第三針屬極少數，擔心一旦病毒走入社區，傳播極之迅速，令經濟民生、長者及長期病患者影響大。

梁子超表示，不能依賴打三針來防止輸入病例。（資料圖片）

籲機場員工勿假日聚會 避免出現超級傳播

梁子超認為，本港現時仍容許高風險地區旅客來港轉機，或增加交叉感染風險，建議限制他們來港；又指航班熔斷機制難以避免乘客改到其他機場轉機來港，「飛多兩程風險更高」，為機場、檢疫酒店及醫療設施增加風險。

他又指，與旅客服務相關的前線員工，應避免與高風險人士接觸，解釋指依賴空氣流通及保護衣，保護性非全面；如接觸屬無可避免，建議檢測加密至每日一檢，避免出現假陰性時出現滯後情況。

他又指，聖誕假期人群聚集增加，可見市民出現抗疫疲勞，但提醒一旦病毒滲入活動，出現超級傳播風險好高，尤其建議機場前線員工避免私人聚會，相關公司不應舉辦員工慶祝活動，避免交叉感染出現爆發。