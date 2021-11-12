機場分區處理國內及國際航班　梁子超：員工工餘時間都要避免接觸

機管局日前發出內部通告，指下周一（15日）起，會將機場一號客運大樓劃分「綠區」及「橙區」，以分開處理內地及國際航班。呼吸系統專科醫生梁子超今早（12日）於電台節目表示，由於香港只有一個機場，如要全面通關，確有必要將機場劃分區域，分開處理有關航班。不過他亦稱，即使航開公司分開團隊處理，員工在工餘時間都要減少接觸，以免出現交叉感染。

機場空運員工協會總幹事儲漢松於另一電台節目表示，疫情下機場員工收入進入寒冬期，希望實行新措施後，可以盡快通關。



梁子超在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，外國一般有多於一個機場，可以運用不同機場，分流國內航線及國際航線，但香港只得一個機場，因此如要全面通關，確有必要在機場內劃分不同區域，將航班區分。

除了機場劃分區域，有關工作人員亦需各設專責團隊，避免不同團隊於工作間互相接觸。梁子超表示，除了工作上零接觸，工餘時間亦要減少接觸，否則就要完全閉環式工作。他表示，機場一旦爆發多於一宗個案，便是危險信號，員工會將病毒帶進社區，屆時即使已通關，亦都需要熔斷。

儲漢松於港台節目《千禧年代》表示，新措施下地勤需要分隔兩組工作，不能混合執勤。他表示，由於國內航班沒有凌晨航班，換言之在綠區工作的員工，會缺少通宵津貼，員工關注收入會否收到影響。他又稱，更衣室、休息室、食肆都會分隔，便利程度將會不同，屆時再觀察實際情況。

儲漢松又稱，疫情下機場員工經歷兩年寒冬期，希望措施有助盡快通關，改善收入。他又稱，希望機管局可增設智能消毒設施，方便員工下班時消毒，減低傳播風險。