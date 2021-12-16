港氣候成績僅獲C-較去年退步　環團批可再生能源發電目標令人失望

低碳想創坊今日（16日）發表第三份《香港氣候成績表》，總體評級只有「C-」，較去年成績稍遜，表現最差是可再生能源發電。成績表指出，香港只承諾到2035年將可再生能源佔城市能源組合的比例提升到7.5%至10%，目標令人失望，沒有加快盡用本地可再生能源潛力，包括離岸海上風力發電場和社區太陽能光伏發電。



成績表指出，香港只承諾到2035年將可再生能源佔城市能源組合的比例提升到7.5%至10%，目標令人失望。（資料圖片）

《香港氣候成績表》由本港大學、環保界氣候變化及可再生能源專家，對香港過去一年氣候行動表現進行評級，整體平均分僅得「C-」。團體認為，即使制訂更明確的節能減排目標，但如缺乏完善的執行計劃及紮實的科學基礎和目標，氣候行動藍圖只會以失敗告終，讓人失望。

細看各項評分，可再生能源發電表現最差，只獲評為「D」。團體認為，香港只承諾到2035年將可再生能源佔城市能源組合比例提高到7.5%至10%，目標令人失望，也沒有加快盡用本地可再生能源的潛力。至於治理評級方面也只得「D+」，團體解釋指，因氣候行動的運作缺乏透明度，決策過程中公眾參與不足。

《香港氣候成績表》總體評級只有「C-」，較去年表現遜色。（低碳想創坊提供）

低碳想創坊表示，今年10月公布的《香港氣候行動藍圖2050》，提出2035 年中期減碳目標，並未回應聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）警告，提高2030年的減碳水平，以助控制全球氣溫升幅，比工業化前水平高攝氏1.5度以內的目標。而新的減碳目標也與IPCC提出至，2030年碳排放量比2010年減少45%的建議不符。

低碳想創坊今日發表巴黎氣候監察《2021 年香港氣候行動報告》暨《香港氣候成績表》。（低碳想創坊提供）

低碳想創坊指出，如港府不大幅度提高2030年的減碳目標，實現2050年碳中和的可能性將很低，故認為必須制定一條明確、經過校正的減碳路徑，2030年和2035年的減碳目標也必須提高。該團體建議，在2005年基礎上，至2030年應減少60%溫室氣體排放；必須為所有主要溫室氣體排放源（即發電、建築、運輸和廢物管理）設定明確的減排時間表和目標；並為可再生能源發展制定更高目標等。