石斑、鯛魚有絕種危機　研究：嚴重氣候變化或致南海生物量跌93%

海鮮是不少人喜愛的食物，不過有研究指，氣候變化加上過度捕魚活動，有機會令南海海洋生洋大減。有環保組織及大學合作進行的研究推算，在高碳排放量及捕撈活動惡化五成的模擬情景下，預計南海生物總量將大跌93%，屆時蝦、紅衫魚等物種最受影響，而本港海鮮市場常見的石斑和鯛魚等，更有機會面對絕種危機。



研究建議有關當局立法禁止捕捉魚苗，例如規定魚網篩孔大小，並直接將魚類用作人類食物，停止餵飼魚類給動物，亦須展開地區性對話。



根據2015年數字，本港有達95%海鮮為入口貨品，當中至少75%來自內地。加拿大英屬哥倫比亞大學的漁業科學家，與環保組織ADM Capital Foundation的研究團隊，以生態學為根據的科學推算模型，估算氣候變化及過度捕魚問題，對魚類數量及東海和南海漁業收益的影響。

研究結果推算，到本世紀末，若在嚴峻氣候變化下，如常持續捕魚活動，南海主要商用魚物種的總重量將下跌逾90%，每年收益預計減少超過115億美元。

若全球平均升溫1度 南海漁獲收益大減30至70億美元

即使於較樂觀的模擬情景中，即到本世紀中，全球平均溫度上升攝氏一度，南海的漁獲收益預計會減少30至70億美元。至於東海方面，若捕魚活動在未來10年減少一半，並假設氣候變化程度輕微，東海漁業的生物量，則有望在2100年前，較現時增加20%，當中紅衫魚及大眼鯛（俗稱大眼雞）為最受影響物種之一。

有環保組織及大學進行研究，推算氣候變化及過度捕魚對魚類數量及東海和南海漁業收益的影響。（黃金棋攝）

加拿大英屬哥倫比亞大學海洋及漁業學研究院拉希德蘇邁拉（Dr. Rashid Sumaila）解釋，東海及南海暖化問題，比全球平均率高出達10倍，並面對已存在數十年的過度捕魚問題。香港海鮮市場中常見的海產物種，例如石斑、金線魚和鯛魚，本世紀末數目可能大減，甚至面對絕種問題。

香港大學榮譽教授薛綺雯（Dr. Yvonne Sadovy）則指，現時很多品種魚類被用作動物飼料，部份捕漁作業不論物種或大小，所有魚類包括大量幼苗都會「一網打盡」。她建議參考其他地區，立法規管魚網篩孔大小，並發展合適的蛋白質飼料作動物飼料。