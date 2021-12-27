童樂居虐兒案｜涉業界未正視虐兒行為　雷張慎佳：唔代表𠵱家先有

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生懷疑職員虐兒事件，至少18名幼兒遭受襲擊，震驚全城。「童樂居」屬留宿育嬰園，為面臨家庭問題、0至3歲嬰幼兒提供緊急住宿照顧。現時本港只有兩個非牟利機構提供有關服務，「童樂居」是其中，而全港名額合共僅百餘個，所有入住個案需經中央轉介。

兒童事務委員會委員、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳指，雖然歷來院舍職員佔整體虐兒個案百分比不高，但非代表沒有同類型施虐情況，今次事件正好重新喚起社會關注。

她認為，港府應藉此機會全面檢討監管機制，亦應檢討院舍的人手編制，機構則宜妥善制定及執行內部守護兒童政策，包括僱用前全面審視職員的照顧兒童經驗，亦要提供入職培訓，以及確立行之有效的通報投訴機制等。



全港緊急兒童住宿名額僅200多個 童樂居佔近半

社署資料顯示，現時共有兩個機構提供留宿育嬰園服務，分別是今次涉事的香港保護兒童會「童樂居」，以及保良局嬰兒組。根據童樂居官網，主要為0-3歲的嬰幼兒包括棄嬰、孤兒、經法庭轉介，或來自有問題的家庭，目前共有104名嬰幼兒接受托管。

保良局嬰兒組服務內容相若，同樣收容初生至3歲因家庭問題而缺乏成人適當照顧之幼兒，合共提供55個名額。此外，保良局新生家(總局)亦為面臨家庭突變的的兒童提供緊急及短期住宿照顧服務，名額合共75個，但服務對象非僅限嬰幼兒，亦包括18歲或以下。

另翻查社署資料可見，今年首9個月共呈報1023宗保護兒童個案，當中未有涉及學校宿舍職員施虐情況，2019年錄得一宗，佔總體個案的0.1%；2018年則有3宗，佔0.3%。2018年或之前則未有學校宿舍職員的分類，未能反映有關情況。

兒童事務委員會成員雷張慎佳指，

個別業界意識形態未有正視虐兒行為 事件正好敲響警號

兒童事務委員會成員雷張慎佳表示，雖然宿舍職員佔整體虐兒個案所佔百分比不高，但非代表相關情況不存在，今次事件正好響起警號。她解釋指，早年未有相關統計數字，且亦涉及業界的意識形態，由久以來或未有正視個別人士的虐兒行為，「所以唔代表宿舍職員虐兒係𠵱家先有，只不過係以前從未獲正視。」

雷張慎佳促政府全面檢討相關監管機制

雷張慎佳又指，留宿育嬰園的幼兒本身已因家庭問題，需要寄人籬下，再遭宿舍職員施虐，形同二度傷害，社署需妥善處理受影響幼兒後續安排，亦要交代調查進度。她又認為，港府亦責無旁貸，宜趁此契機全面檢討相關的監管機制，亦應檢討院舍的人手編制。

審視僱用政策 雷張慎佳：請人要了解有無經驗有無愛心

她續說，機構內亦應妥善制定及執行內部守護兒童政策，包括以兒童福祉為依歸，不偏私及一視同仁給予合適照顧，另應確立行之有效的通報投訴機制及溝通程序，另僱用前應審視有關職員的照顧兒童經驗，了解是否有愛心，「唔係水過鴨背就算」，亦要提供相關入職培訓。