通關無期｜田北辰稱尚有「小門」未開　鄧家彪籲酒店檢測減人龍

北上免檢疫通關無期，農曆新年將至，近日有大批市民經深圳灣口岸北上而出現長長人龍。工聯會九龍東總幹事、候任立法會議員鄧家彪今早（28日）在港台節目《千禧年代》表示，希望當局可人性化處理，例如把在關口即場核酸檢測改在指定隔離酒店進行，避免大排長龍情況。



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倡採取人性化措施 鄧家彪：今日就排6個鐘 再多些人情況更不理想

鄧家彪表示，因北上港人要在關口接受即場核酸檢測，令過關時間大增，但對不少長者而言「幾辛苦」，希望採取人性化措施。他建議核酸檢測改在指定隔離酒店進行：「今日就話6個鐘，如果再多些人，情況不理想，希望有改善。」他亦希望當局清晰交代通關客觀準則，例如是否涉及疫苗注射比例、輸入個案數字等，讓市民可以向著目標進發，否則只會經歷多次希望幻滅。

面對通關未見曙光，鄧指目前北上市民要接受檢疫21日，估計為了趕在農曆新年前回鄉，今個星期起陸續有不少港人北上與家人團聚，期望日後通關後，可預留少量配額給跨境家庭團聚，回應市民訴求，「當係幸運大抽獎都好」。

工聯會九龍東總幹事、候任立法會議員鄧家彪。（資料圖片 / 李澤彤攝）

Omicron影響通關日期 田北辰：大門開咗小門未開 深圳珠海仍有顧慮

候任立法會議員田北辰對於在關口即場接受檢測的安排亦感不解，直言「邏輯上站不住腳」。對於通關日期，他說中央在立法會選舉前已拍板，預計最快12月底通關，最遲也是明年1月，但面對變種病毒Omicron在內地亦有零星個案，形容「傳統大門開咗，小門未開」，皆因深圳及珠海對兩地通關仍有顧慮，「見到（Omicron）傳播力咁強，有些腳軟，對通關日期有影響。」他亦希望政府盡快處理機組人員豁免，以及容許外地旅客在港轉機安排，堵塞漏洞。

田北辰稱通關配額仍維持每日3000個

至於通關配額，以田北辰所知仍維持每日3000個，但希望安排有商務、探親及恩恤需要人士優先北上，待1、2個月「清龍」後，再容許休閒活動往來。