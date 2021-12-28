專家倡機場員工每日一檢　工會籲增檢測站　形容閉環管理難度大

本港連日出現多宗涉及變異病毒株輸入個案，Omicron感染亦累增至58宗，有專家建議機場員工收緊至每日一檢。機場空運員工協會總幹事儲漢松今日（28日）在港台節目《千禧年代》表示，如有需要收緊檢測也會接受，但希望事前做好溝通及配套，包括增加檢測站數量或容許在工作期間檢測。



機場員工最遲明年4月底前須接種第三針疫苗

目前機場分隔國際航線旅客於「橙區」，內地線則在「綠區」，在前者工作須兩日一檢，後者工作則三日一檢。儲漢松表示，機場目前設有兩個檢測站，每日朝8晚8運作，機場員工可在上班前後或在用膳期間前往檢測，暫時運作順暢，不用排長龍，另外最遲2022年4月底前必須接種第三針疫苗。

工會指收緊至每日一檢需做好配套 容許工作時間檢測

他說，機場員工明白站在防疫抗疫最前線，如收緊至每日一檢也會接受，但希望政府事前充分與航空業持份者溝通，包括機管局、檢測營運商及工會，以及做好配套，例如增加檢測站數量或容許在工作期間檢測，方便通宵更員工檢測。

對於有建議仿效內地在機場採取閉環式管理，為機場員工安排食宿，連續工作一個月才可回家，儲漢松指出，每個員工面對的家庭狀況不同，「不少員工是雙職家庭，或要照顧家中老幼，究竟有什麼的誘因令機場員工接受閉環式工作，一個月才可以回家一次？」，估計向地勤人員採取閉環式管理較難，在人手安排上亦構成壓力，需要吸引的薪酬福利才有人願意入行。