九龍塘站縱火案3人有罪　官斥有傷人風險兼帶來恐慌　囚50至54月

九龍塘港鐵站入閘機前年曾遭人以汽油彈破壞，4名男子被指涉案被捕，其中兩人認罪，1人被裁定罪成，1人被裁定罪名不成立。法官今日（28日）判刑時指，本案涉對港鐵設施縱火，判刑要具阻嚇性，以保障交通樞紐工作人員及使用者的人生安全，在點火一刻周遭仍有途人，除了出現對人身傷害的風險，也會帶來恐慌，終判3名男子被判囚4年2個月至4年半。



4人涉案1人脫罪

4名被告：曾裕生（26歲，送貨員）、黃漢偉（30歲，Party Room店東）、鄭偉森（33歲，自僱人士）及王錦發（40歲，地盤工人）。4人被控串謀意圖縱火罪，而曾另被控管有物品意圖摧毀財產、管有攻擊性武器、及管有槍械罪。曾及黃早前已認罪，王經審訊後被裁定罪成，而鄭則罪名不成立，無罪釋放。

3定罪被告各需賠償9300元

法官認為，雖然曾只是放易燃物品在閘口，而黄才是點火的人，但兩人刑責相同，曾另被發現藏有汽油彈、鐵筆、刀等，共中一把刀更屬致命武器，終被判囚52個月監禁；黄則被判囚50個月；經審訊被定罪的王因為角色較被動等，被判54個月。3人各要作出約9300元的賠償。

被告港鐵縱火損壞兩部閘機

被告被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，指他們於或約於 2019 年 10 月 12 日，在香港串謀用火摧毀或損壞屬於他們本人或他人的財產。他們另控一項「意圖危害生命而縱火」交替控罪，指 4 人於同日在九龍塘站 G1 出口，用火損壞屬於港鐵的兩部閘機。

曾另涉管有汽油彈等罪

首被告曾裕生另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，及無牌管有槍械罪。控罪分別指，他於 2020 年 1 月 7 日在秀茂坪一個單位管有 5 個汽油彈、11 瓶汽油、一包白毛布、5支鐵筆、3把錘子、一把摺刀、一把刀，以及一罐載有有害化學物質的噴霧器。不計及交替控罪，首被告在開審前承認所有控罪。

脫罪被告或不知其他人策劃縱火

法官裁決時指，唯一脫罪的鄭，事發前與首兩被告的互動不多，又指從社交媒體訊息可見，鄭有可能不知道另外的被告策劃或會參與縱火，所以裁定他罪名不成立。

訊息顯示王願意參與

不過，訊息卻顯示王表示願意參與投擲汽油彈或投擲石塊的暴力行為，雖然他表示不願意坐牢，但也作出了心理準備，認為他是知情地犯案，在縱火地點附近提供支援和物資，裁定他罪成。

對港鐵設施縱火判刑需具阻嚇性

法官判刑指，本案涉對港鐵設施縱火，對站內職員及乘客構成生命威脅，判刑要具阻嚇性，以保障交通樞紐工作人員及使用者的人生安全，以及阻嚇他人犯案。

夥同犯案兼有預謀

法官又指，本案涉夥同犯案，兼有預謀，而且縱火地點是最繁忙的港鐵站之一，燃點火種的一刻，周圍兩米範圍仍有途人，濃煙衝上天火，除了出現對人身傷害的風險，也會帶來恐慌，有關區域的封鎖也會對市民帶來不便。

案件編號：DCCC553/2020