Omicron｜兩空少違規恐飯碗不保　國泰：無徹底遵守　按程序跟進

再有國泰機組人員疑違防疫指令。衞生署衞生防護中心今（28日）公布，本港新增6宗確診個案，其中2宗為國泰機組人員，均分別由美國紐約乘航班回港，疑感染Omicron變異病毒株，但有待基因分析。其中一名確診的45歲國泰空少，值勤後返港疑未遵相關防疫要求，期間有外出購物及前往屯門與友人聚餐；同為空少的聚餐友人隨後亦曾到訪又一城食飯，今日初步確診。

兩名空少違反國泰與政府達成的協議，政府決定加強貨機機組人員回港後須在酒店檢疫三日。國泰今天回覆查詢時表示，兩位機艙服務員於回港後首3天並無徹底遵守公司的額外防疫措施，「會按公司內部既定程序跟進個案」，兩人或成為「第二滴血」，步上月3名違例機師遭處分後塵。



再有國泰機組人員疑違防疫指令，政府決定加強貨機機組人員到港要求檢疫，回港後須在酒店檢疫3日。(資料圖片)

德國返港機師在法蘭克福違規 住院期間國泰照炒

今年11月，國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間在家確診，國泰隨即收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時，且僅限指定活動，包括購買必需品、進行戶外個人運動，或出外求醫等，並需自行記錄行蹤，及避免團體聚會，即使完成醫學監察後，指引亦提醒員工應避免不必要的社交接觸，及完成相關檢測要求。與此同時，國泰航空發聲明指，經調查後發現涉事者有「嚴重違反機組人員在外站逗留規定」情況，指已不再為國泰航空僱員，據了解，涉事人員抵達外站時曾離開酒店房。



事隔一個多月，衞生署衞生防護中心今（28日）公布，其中一名確診的45歲國泰空少，完成值勤返港後未遵從相關豁免檢疫要求，期間有外出購物及前往屯門與友人聚餐；同為空少的聚餐男友人隨後亦曾到訪又一城食飯，今日初步確診。

兩名空少違反國泰航空與政府達成的協議，政府決定加強貨機機組人員到港要求檢疫，回港後須在酒店檢疫3日。國泰航空企業事務總經理黃文傑今日回覆表示，兩位機艙服務員（個案12609及今天初步確診、由芝加哥返港的個案），於回港後首三天並無徹底遵守公司的額外防疫措施，「會按公司內部既定程序跟進個案。」