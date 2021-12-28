童樂居虐兒案｜社署向保護兒童會發警告　敦促全面配合警方調查

香港保護兒童會幼童留宿院所童樂居於12月中被揭發虐兒，機構直至今日（28日）才首度交代事件。其總幹事公布，在事發後翻查更多閉路電視畫面，發現再有4名職員涉虐兒，已通報社會福利署及會報警，總數共7名。

社會福利署今晚回應指，昨日已派出跨專業團隊到中心調查，初步認為70名兒童的情況穩定。此外，社署已就事件向營辦機構發出書面警告，並敦促機構全面配合警方調查，以及盡快提交檢討報告及落實所須的改善措施。



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社署今日與涉事香港保護兒童會的執行委員會主席、部分成員及管理層會面，表達對事件的高度關注，並聽取機構匯報事件。署方獲悉發現再有職員或涉及虐兒，已被停職，因此社署已要求涉事機構採取措施，加強對前線員工的督導，確保兒童得到適切照顧，並盡快匯報跟進情況。

社署表示，涉事機構在會上亦報告已實行的即時措施，就事件成立專責小組，進行全面調查和提交檢討報告，以提出改善方案，包括加強風險管理、員工督導和監察等。

社署已敦促涉事機構全面配合警方調查，以盡快提交檢討報告，及落實所須的改善措施，包括重新檢視管理機制、持續監察職員操守等，防止同類事件再次發生。

社署派跨專業團隊調查 確定70兒童情況穩定

社署亦指，昨日已派出由20多位臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊，前往涉事幼兒中心進行調查，並視察中心運作，檢視其工作記錄，逐一觀察中心內70名兒童的行為、健康和情緒狀況，初步認為他們的情況穩定。

社署續指，會密切監察中心的運作，以確保中心的運作符合服務質素及保護兒童的要求。社署昨日亦與回家度假的兒童家長聯繫，確保兒童的狀況良好。

香港保護兒童會幼童留宿院所童樂居12月中被揭發虐兒，直至12月28日首度交代事件。（羅君豪攝）

社署︰一直有定期派員往該中心突擊巡查

社署又指，一直有定期派員往該中心進行突擊巡查，包括日間和晚間巡查，以確保中心符合註冊要求。社署已就事件向營辦機構發出書面警告，並會繼續積極作出跟進，確保中心內的兒童獲得適切照顧。

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