童樂居虐兒案｜保護兒童會總幹事：再有4職員虐兒將報警

香港保護兒童會幼童留宿院所童樂居上周被揭虐兒，三名介乎20至40多歲女員工被捕，當中二人被控襲擊兒童，獲准保釋候訊，另一人則獲准保釋候查。《香港01》獲悉再有三至四名員工涉案，受虐幼童累計超過20人。



該會今晚（28日）晚上7時半舉行記者會，首度交代其轄下童樂居職員涉虐兒被捕事件。保護兒童會總幹事蘇淑賢表示，在事發後翻查更多閉路電視畫面，發現再有4名職員涉虐兒，已通報社署及會報警，總數共7名。



消息：童樂居虐兒案再多3員工涉案 受害幼童或增至逾20人

保護兒童會留宿院所童樂居累計有７名員工涉及虐兒案。（羅君豪攝)

翻查閉路電視揭4名員工體罰幼童

香港保護兒童會總幹事蘇淑賢表示，對事件極度痛心，對受影響兒童及家長表示非常遺憾，已成立專責小組，收到匿名舉報後後已翻查閉路電視，並通報社署及報警，安排心理學家輔導兒童，及將受虐待兒童送院，會聯絡受影響家長。

蘇淑賢表示，在翻查閉路電視過程之中，發現有另外四名職員有不當行為，涉及「體罰」，已被停職，並向社署交代，並會通報警方，詳情不便透露。她指童樂居有80多位職員，有7名同職級幼兒工作員涉案，據警方數字有18名兒童遭虐待。

聘專家翻看全機構近一個月閉路電視畫面

她表示，會成立及擴大專責小組包括加入獨立人士及董事會成員，該會將外聘專家全面追查轄下院舍共891支鏡頭，翻看近一個月畫面。另會在童樂居增派一名幼兒中心導督，會要求所有職員通報懷疑個案予警方，她指無證據顯示轄下幼兒園有同類事件，強調是「零容忍」。至於會否引咎辭職和正式道歉，她未有回應。

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7名幼兒遭三招虐兒 有的被拋落地下

香港保護兒童會位於旺角砵蘭街387號的「童樂居」，有3名女職員涉嫌虐兒於本月22日被捕，警方日前披露案件細節時，被捕3名職員年屆23至44歲，擁有專業資格，當時指案件中共有7名幼童被施虐，年紀最小僅2歲，最大亦只有3歲半，他們分別被扯頭髮、拍打頭部、掌摑面部及頭部，甚至遭拋落地下，身上有紅腫及瘀傷，同晚送院幼童人數已增至18人。

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