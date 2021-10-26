六合彩萬聖節金多寶一注獨中得8335萬　7個攪出號碼有得對

六合彩萬聖節金多寶今晚（26日）9時30分攪珠，萬聖節也成發橫財機會，馬會預計頭獎10元一注獨中可獲8,000萬元。今次攪珠在晚上9時15分截止，總投注額166,066,708元。幸運兒一注獨中，得8,335萬元，在投注站買得這張幸運彩票。



根據賽馬會紀錄，歷年7次萬聖節金多寶攪珠，22號最旺門，共攪出4次，17及29號則分別被攪出過3次，堪稱萬聖節幸運號碼。



六合彩萬聖節金多寶10月26日晚攪珠，頭獎一注獨中可得8,000萬元。（鄭子峰攝）

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六合彩│萬聖節金多寶明晚開售 頭獎8000萬 3個號碼特別旺

8000萬六合彩萬聖節金多寶攪珠結果。

今晚為今年第21次攪珠，攪出號碼為：9、14、23、28、34、48，特別號碼為：36。

今晚攪珠一注獨中，每10元一注派彩約8,335萬元，為歷來第五高的派彩金額，幸運兒在投注站買到這張「重鎊」彩票。二獎有6.5注中，每10元一注派彩119.7萬元。

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