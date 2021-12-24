被警截查後早產　孕婦被裁阻差罪不成立　形容裁決「天有眼」

42歲孕婦劉笑芬本年初外出散步，惟到地下便遇警員截查身份證，期間發生爭執，一度遭警反鎖雙手。她事發3日後早產，大量出血誕下約30周的兒子。事件曾引發爭議，時任警務處處長鄧炳強曾公開表示，不認同同事「唔啱」。劉被指拒提供身份證，而惹上官非。事件纏繞近一年，她今被裁定罪名不成立，哽咽表示「攞番個公道」，形容裁決「天有眼」。她指事後對警方很失望，斥涉案警員屬濫用暴力及濫捕，自言已就事件作出投訴，冀鄧炳強能作出回應。



劉笑芬今在胞姐陪同下，於今天平安夜到九龍城法院聽取裁決，被裁定罪脫，更被裁判官接納為誠實可靠的證人。裁決後，她甫接受記者採訪已忍禁不住，哽咽謂：「終於有個勝利，攞番個公道，捱左好耐，終於天有眼啦」，期間更高舉拳頭。

被告劉笑芬(右)形容裁決「天有眼」。(劉安琪攝)

指事件「折磨咗我成年」

她形容事件為「人生折磨」，指它「折磨咗我成年」，表示希望同樣的事件不要再發生在另一名孕婦身上。她指，本案只源於查身份證的小事，直斥警方：「其實查身份證姐，唔使做到咁大，我已經好配合㗎啦！」而她事後對警方很失望，指自已沒有反抗，警員竟為她上手扣，屬濫用暴力及濫捕。

事件年初在報導後，引發很大迴響。時任警務處處長鄧炳強(現為保安局局長)出席立法會保安事務委員會視像會議，回應事件，表示對劉慰問，但不認同同事「唔啱」，亦不認同是使用過度武力。劉今強調，雖她已獲證清白，惟涉案警員的做法「唔岩」，謂：「我想問下鄧炳強，點回應呢個問題」。

+ 5

透露兒子的身體狀況仍屬中下 寄望能健康成長 成為一個勇敢的人

劉在案發後三日誕下兒子，較原定預產期提早近兩個半月，兒子並一度留醫新生兒深切治療部保溫箱。她曾在早前的訪問稱，兒子出生時體重只有1.45公斤，曾因貧血而要輸血。

她在庭外透露，兒子現在身體狀況仍屬中下，惟寄望他能健康成長，日後成為一個勇敢的人。劉更稱今日對其而言為十分重要的日子，稱：「每年呢一日我都會同我BB出去慶祝。」