強制檢測｜37處上榜　涉體院、海洋公園等　居科大女子上海確診

本港昨日平安夜（24日）錄得少於25宗新冠肺炎初步確診個案，食物及衞生局今日聖誕節（25日）凌晨公布強制檢測公告，因應四宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案以及一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有37個指明地方被納入強制檢測公告。



該批個案當中，有5名空手道運動員，他們主要在12月前往哈薩克斯坦參加亞洲空手道錦標賽，昨返港時檢測呈陽性，因此公告中包括香港體育學院以及香港空手道總會。



公告另涉及三名初步確診患者，一為國泰航空空姐，飛往澳洲後返港時檢測呈初步陽性，病毒量偏低；一名居於粉嶺榮輝中心二座79歲老婦，外遊英國抵港時檢測呈初步陽性，病毒量偏低。另一宗是上海確診個案，涉及一名23歲女病人，居於科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼，在抵上澳第18日確診。



上榜處所包括海洋公園，以及多間食肆上榜，包括九龍灣的大渣哥茶記、黃埔天地聚寶坊一芳台灣水果茶、沙田富東閣海鮮酒家、銅鑼灣金利文廣場的銀龍茶餐廳等。



▼2021年10月24日強制檢測公告詳情▼



兩空手道運動員抵港確診並有病徵

5名空手道運動員，包括早前於全運會奪得銅牌的劉知名，23日晚從哈薩克經首爾飛抵香港後，對新冠病毒呈陽性反應。政府於平安夜公布的強檢公告，一共有37個場所上榜，當中不乏運動員經常出沒香港體育學院，以及奧運大樓的中國香港空手道總會。

衞生署表示，初步確診的33歲及28歲男病人均為本港空手道運動員。33歲患者據悉潛伏期曾居於沙田香港體育學院，他於12月12日離開香港經卡塔爾前往哈薩克斯坦，同日離港前進行的檢測結果呈陰性。他從韓國乘搭航班KE607於12月23日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈初步陽性，同日出現病徵，Ct值少於30，即病毒量高，但確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。他於香港接種兩劑復必泰疫苗。

28歲患者居於元朗八鄉河背村一所村屋。他於12月9日離開香港經卡塔爾前往哈薩克斯坦，同日離港前進行的檢測結果呈陰性。他也是12月23日從韓國乘搭航班KE607抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈初步陽性。病人同日出現病徵，Ct值少於30，，即病毒量高，也確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。於香港接種兩劑復必泰疫苗。

國泰空姐離港3日 抵港驗出帶變種病毒

另外，衞生防護中心表示，一名居於大埔大尾督村一所村屋的28歲女本地機組人員，於12月22日前往澳洲，離港前於12月20日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。她從澳洲乘搭航班CX138於12月24日抵港，在機場檢測結果呈初步陽性。病人沒有病徵，Ct值大於30，代表病毒量低，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。她於香港接種兩劑復必泰疫苗。

另宗個案涉及一名79歲女病人，居於粉嶺榮輝中心二座。她於12月9日前往英國，離港前於12月7日進行的檢測結果呈陰性。她從英國乘搭航班CX252於12月24日抵港，在機場檢測結果呈初步陽性。病人沒有病徵，Ct值大於30，代表病毒量低，變異病毒株檢測結果待定。她於香港接種兩劑復必泰疫苗。

居科大、月初飛抵上海女子檢疫期確診

衞生防護中心表示，正調查一宗上海確診個案，涉及一名23歲女病人，她居於香港科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼。她在12月5日由香港乘坐航班東方航空MU508前往上海，於12月23日在當地進行檢測的結果呈陽性。根據病人提供的資料，她於12月22日出現病徵。她於內地先後接種一劑國藥及一劑科興疫苗，第二劑已相隔六個月。

中心表示，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，上述個案於潛伏期在港曾居住或到訪的地點已納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

有確診者曾於12月10日下午4時起，之後整日都身處於海洋公園，相關人士不論身份都需接受檢測。科技大學亦有多所大樓上榜，包括賽馬會集賢樓5樓東翼、學術大樓LG1樓Can.teen II、學術大樓LG7樓（餐廳範圍）。

在37個上榜場所中，涉及了多間食肆，包括有確診者於12月8日下午5時至7時到訪九龍灣大渣哥茶記；12月7日上午8時至10時，到訪沙田富東閣海鮮酒家；12月7 日上午4時至7日到銅鑼灣金利文廣場地下的銀龍茶餐廳；12月14日下午2至5時到旺角通菜街昋港冰室；12月7日中午12時至下午3時到大美督芭堤雅小廚。

納入強檢通告的人士，除非曾於12月22至24日接受檢測，否則都需於12月28日或之前接受檢測。