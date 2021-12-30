疫苗護照｜專家倡不打針不准返學　家校會主席：有網課非剝削教育

政府專家顧問、港大教授袁國勇日前倡議，完成打針始准上班上學，教聯會主席黃錦良今(30日)於港台《千禧年代》表示，需妥善處理未接種疫苗師生的安排，未打針學生可透過網課學習；家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展則指，隨著打針年齡門檻進一步降低，家長對給予子女打針的遲疑日減。他又指，子女即使未打針，仍可上網課，相信大部分家長不認為此舉會剝削子女學習權利。



政府專家顧問、港大教授袁國勇日前倡議，完成打針始准上班上學，引起社會反響。(資料圖片)

黃錦良表示，據10月數據所示，教師接種率已超逾9成，遠高於目前約7成的全港首針接種率，「教師願意行前一步」。



教育局早前宣布，明年1月10日起，所有未打第一針的學校教職員及經常出入學校人士（如校巴司機、言語治療師等）均須三日一檢，因身體情況不允許者亦須跟隨安排。他認為對教師影響不大，校方亦一直有鼓勵尚未打針的老師盡快完成接種。



至於完成打針始准上班上學方面，他則指，於官校先行先試可建立經驗，但需妥善處理未接種師生的安排，他又指，未打針學生可透過網課學習，且疫情逾年，學校網課系統已趨成熟，「相信學校可以做得到。」

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展則指，大部分家長對於是否予子女打針持觀望態度，但家長並非鐵板一塊，隨著打針年齡門檻進一步降低，他們的擔心日減，他又相信，即使無打針學生未能回校上課，亦可透過網課學習，相信大部分家長不認為此舉會剝削子女學習權利。