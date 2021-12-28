不打針不可上班？葉劉撐更果斷　湯家驊憂惹不安：加重罰則需共識

政府顧問專家、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇力倡「疫苗護照」，指香港抗疫久守必失，必須反客為主，而清零只是防守，推高接種率才是進攻，但因立法強制接種必遇社會反彈，建議明年3月前推疫苗護照，屆時未接種者不能上班上學。

行政會議成員對袁國勇建議反應不一，其中新民黨主席葉劉淑儀指，外國很多政府都推出疫苗護照，認為是時候思考如何終止疫情，包括引入更果斷手段提高接種率。不過，另一行會成員湯家驊擔心袁國勇提出的時間表過急，難以實行，認為強制接種或加重罰則都需要社會共識。



袁國勇今日聯同兩名港大學者龍振邦、孔繁毅在報章撰文，指任何地方在全民接種疫苗後，要安全有序通關均須面對約兩個月的「後疫苗浪」過渡期（「後疫苗浪」：全民接種疫苗後重新開關，此期間不嚴重的確診個案將短暫急升），因此本港要在明年7月夏季傳染相對較難的較佳時機，迎接「後疫苗浪」。

袁國勇推算，明年3月前政府需推出疫苗護照，屆時不打針「無得返工返學」，料接種率有機會超過9成：「3月要推政府𠵱家就要講，唔推，疫情沒完沒了。」

湯家驊：社會不認同強制接種或引起不安

行會成員、民主思路召集人湯家驊接受查詢時表示，雖然認同政府根據專家小組的建議決定，但認為需要考慮今次意見是否整個專家顧問團的一致意見，而且亦需要社會共識才能成功。他認同全民接種疫苗是好事，但若然要推出強制接種、加強不接種的罰則等做法，都需要有社會認同，否則有機會引起公眾不安。

對於袁國勇提出的時間表，湯家驊指屬理想情況，但對於在短時間內，是否能夠實際做到抱有懷疑。

葉劉淑儀（右）認為專家意見值得考慮，指多個外國政府已推出疫苗護照。（資料圖片）

葉劉：內地嚴控仍有個案證防不勝防

不過，葉劉淑儀支持袁國勇建議，指外國很多政府都有推出疫苗護照。她認為疫情持續已久，是時候思考如何終止疫情，包括引入更果斷的手段。她指，過去防疫措施不外乎檢測、疫苗及隔離等，但在新型變種病毒Omicron的高傳染力之下，相信專家的意見值得考慮，亦認同如有證明不宜接種者應獲豁免。

對於袁國勇指「清零」只是手段，為接種疫苗爭取時間，葉劉淑儀提到內地已經一直嚴密防控疫情傳播，但近期西安亦有多宗個案，反映疫情防不勝防。她強調，接種疫苗是為己為人，而且香港接種疫苗免費，她呼籲市民為了保障自己應提高接種率，屆時市民即使染疫，病徵亦較輕微，有助減低人命傷亡。

經民聯立法會議員林健鋒。（資料圖片）

林健鋒：接種疫苗社會責任

另一行會成員、經民聯立法會議員林健鋒認為，疫苗護照是值得研究及推行的政策，不少國家已推行疫苗護照，且有數據顯示，接種疫苗後即使染上新冠肺炎，病情亦較輕微，死亡率下跌。至於要求市民接種疫苗後才可上班上學，會否太過嚴苛，林健鋒指，新冠肺炎傳染性高，接種疫苗保護家人及身邊人，是社會責任。