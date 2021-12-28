疫苗護照｜袁國勇促明年3月前推行　不打針不能返工返學

本港正受變種病毒Omicron威脅，已錄得58宗Omicron變種病毒個案，通關一直無期。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日（28日）先後撰文及在電台節目「吹哨」，指香港防疫必須反客為主，清零只是防守，推高接種率才是進攻，當立法強制接種疫苗在本港社會必遇反彈下，推疫苗護照是較適合方法。

袁國勇直言，任何地方要安全有序通關也須面對約兩個月的「後疫苗浪」過渡期，因此本港要明年7月、在較佳時機的夏季迎接「後疫苗浪」，明年3月前就需推出疫苗護照，當不打針「無得返工返學」，接種率有機會超過9成：「3月要推政府𠵱家就要講，唔推，疫情沒完沒了。」



病毒不會自然消失 抗疫久守必失須反客為主

袁國勇與另外兩位港大學者：港大醫學院微生物學系名譽助理教授龍振邦及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日以《反客為主建韌性 開放香港復常態》為題在報章撰文，指抗疫久守必失，必須反客為主。文章指，新型冠狀病毒不會自然消失，圍堵清零乃手段而非目標。清零要旨，乃以嚴厲措施，換取安全空間，讓市民於這段時間接種疫苗，盡快達至全民免疫，建立抗疫韌性。

若接種率達9成以上 可準備與低風險地區通關

袁國勇早上在商台節目補充，若要通關，「後疫苗浪」必定來臨。他以新加坡為例，自9月起重新開放邊境，即使當時接種率高達85%，但即現新一浪疫情、即「後疫苗浪」，高峰期每天逾3000病例及約15人死亡。新加坡未開放邊境前只有50人死於新冠肺炎，開關後死了700多人。

一開放邊境即刻好多人過身，大部分係無打針......新加坡企得好穩，唔理咁多，總之叫咗你啲人打針，你唔肯打針，我照開放邊境，如果你係唔打針，對唔住，物競天擇，你係要過身。 港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇

他表示，疫苗護照是唯一方法令本港重開邊境方法，若未打針不能上班上學，必定能推高接種率，當社會上有9成人以上完成接種，就可以準備與低風險地區通關。

促政府把握時機 爭取明年暑假與外國通關

因應要有2個月時間適應屆時的「後疫苗浪」，而「後疫苗浪」在夏季出現會較易應付，因屆時已經形成群體免疫，加上夏天病毒生存時間較短，就算有Omincron病毒流入社區，醫管局都能夠應付，故促請政府把握時機在暑假通關，「𠵱家再唔宣布，就會錯失好緊要嘅機會。」

雖然近期有治療新冠肺炎的藥物面世，但他指仍不能代替接種疫苗，因其中一款新藥理論上或會影響基因、胎兒、增加患癌風險，一次五日療程費用達六千元，較疫苗只需只需一、二百元昂貴，另一款新藥則會影響肝、腎功能，肝病及腎病患者要減劑量，故首選仍是接種疫苗。

不打針無得返工返學接種率有望上9成 袁國勇料明年聖誕社會可回復正常

他認為，仿效奧地利強制市民接種疫苗的做法不可行，「可能疫苗護照，比較符合香港政治情況。」袁解釋，要爭取在明年暑假與外國通關，7月需有九成接種率，5月要打齊三針，明年3月前就要推疫苗護照：「唔可能無了期不開放邊境，7至9月（明年）捱過後疫苗浪，下年聖誕就可以回復正常，3月要推（疫苗護照），政府𠵱家就要講，畀兩個月時間大家......如果未打針無得返工返學，接種率上九成甚至99%唔係無可能。」

唔可能無了期不開放邊境，7至9月（明年）捱過後疫苗浪，下年聖誕就可以回復正常，3月要推（疫苗護照）政府𠵱家就要講，畀兩個月時間大家......如果未打針無得返工返學，接種率上9成甚至99%唔係無可能。 港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇

談疫苗問題被指不愛國 袁國勇：冇話幫邊個國家，真實就係真實

袁國勇表示，若要推行疫苗護照，需要社會大眾齊心，但若市民未明白或誤信疫苗的錯誤資訊，都會增加推行困難。他指出，現時每款疫苗出現的副作用亦是輕微及罕見，又言他在內的學者近兩年經常受到網上攻擊，「一講一隻（疫苗的問題），就話我哋唔愛國」，但作爲科學家，「我哋只是講發生咩事，冇話幫邊個國家，或者唔幫邊個國家，真實就係真實。」