旅議會餘不足10萬元　靠開課程轉型　新主席徐王美倫：瀟灑走下去

疫情兩年，旅遊業經歷前所未有的衝擊，恢復無期，旅議會的數字顯示，旅行社數目由超過1700間，8年來首次跌穿1700關口至1662間。雖然疫下旅遊業大幅收縮，但仍有年輕創業者認為旅遊「有得做」，今年共有88間新旅行社成立，但旅行社工作的從業員，則由2019至今減少共3500人。



旅議會將今年7月完成歷史任務，未來會由旅監會接捧監管旅行社等運作，未來旅議會將會以一個協助業界的商會身份運作。餘下半年的時間，新上任主席徐王美倫說，不論如何，旅議會不會改名，也會「瀟灑走下去」，繼續為業界做橋樑及發聲，現時最重要的，是為已接近「零」流動資金的議會「搵錢」，並呼籲政府推出本地遊產品時，令他們分一杯羹。



餘下半年的時間，旅議會新上任主席徐王美倫說，不論如何，旅議會不會改名，也會「瀟灑走下去」。（梁煥敏攝）

疫情下，旅遊業從業員前路茫茫，部分從業員暫轉到疫苗中心工作，而部分人則已經轉行。旅遊業議會的數字顯示，旅遊業暢旺期間，業界有2.5萬從業員在各旅行社工作，2019的疫情前為1.85萬人，疫情首年減少了1100人，今年七月，從事旅遊業人數降低至1.5萬人，短短兩年減少了3500名從業員。另外，根據議會數字，2019年登記的領隊有1.74萬人，今年則餘1.36萬人，而導遊則由6000人下降至5400人。

另外，疫情影響下，本港以至外地入境安排嚴謹，旅遊業衝擊深遠，旅議會的統計數字顯示，去年本港有1760間旅行社，但今年的數字下降到1662間，減少不足100間，但值得留意的，是今年度同時也有88間新開旅行社今年起投入服務，在不能外遊的情況下開業的確奇怪，徐太解釋，「始終好多後生仔鍾意創業，又有諗頭，覺得自訂旅程係有得做加上大多數係微型公司，所以有公司開業唔出奇。」然而，她補充，近年旅行社數目徘徊超過1700間，今年已經跌破歷史新低。

新任旅議會主席徐王美倫説，大部份為年輕的從業員已離開本業，擔心復甦後會出現青黃不接，「留返低嘅通常對呢一行有情意結，都有咁上下年紀，但做得一兩年的行業新血，好容易流失到，佢哋好快搵到其他工，第日開返旅遊業，冇晒啲職員到時就會好吃力。」但她直言，倘若疫情穩定發展，港府與內地順利通關，「要輪到」旅遊業重啟，相信最快要等到明年第四季。

餘下半年的時間，旅議會新上任主席徐王美倫說，不論如何，旅議會不會改名，也會「瀟灑走下去」。（梁煥敏攝）

另外，疫情下，本港以至外地入境安排嚴謹，旅遊業影響深遠，旅議會的統計數字顯示，去年旅行社的數目為1760間，今年則餘下1662今年本港旅行社數目，是8年來首次跌破1700間，但仍有有88間新開旅行社，成為疫情下的異數。徐太解釋，「始終好多後生仔鍾意創業，又有諗頭，覺得自訂旅程係有得做加上大多數係微型公司，所以有公司開業唔出奇。」她又補充，旅議會在2013年起，旅行社數目徘徊1700間以上。

旅遊業重開遙遙無期，港府拍板推出的綠色旅遊計為行業「吊命」，但相關的基金在去年12月中已經撥款8000多萬，但旅行社的申請繼續，預計於今年一月中會將全數的基金一億元花盡，徐太席上多次提到，期望港府推出新一輪基金為行業持續救亡，「港府再次放寬限聚令條例，撥款起碼我哋可以俾啲同事郁吓，第日個個走晒我哋開業就會好困難。」她又期望港府延續「賞你住」及「賞你遊」活動，為業界帶來希望，「依家啲市民係可以自己去book酒店，如果將來可以加多少少景點行程，交旅行社負責設計，彈性啲可以長遠些。」期望有關的活動可以持續到能夠通關之時。

旅遊業議會的歷史任務將會完結，早前前總幹事陳張樂怡提到，議會的經費由於旅遊業接近停頓，在無印花稅税收等收入下只能靠「積蓄」過渡，雖然曾經「大刀切」裁減大量人手，由過去的60名職員，現時只有30名全職人員，及臨時新聘用的10名臨時工，處理行政及培訓工作，去年12月，旅遊業議會僅餘不足10萬元，慨嘆「走唔到落去」，出糧及支出其他費用後，現時已經用畢餘額，只能依靠港府去年的防疫基金，及其他資助額繼續營運，直至旅監會接手。旅遊業議會於旅監會正式運作之後，處理旅遊業印花稅、發牌等工作「功成身退」將會改為旅遊業商會運作，並不能夠得到政府的資助額。

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作為在有政府「公職」最後一任的總幹事，估計任期只有約半年，徐王美倫説，在旅遊業議會工作30年，有一份非常重的情意結，望可以完成最終任務，令議會「瀟灑走下去」，她又舉例說，行家的艱苦故事令她想為此出一分力，「呢個疫情令到好多行家好難走落去，識有啲行家40幾歲做咗20幾年呢行，好辛苦捱到六間旅行社，最後都要買樓買舖運作，捱唔到落去都要結束，好心痛，我想為佢哋做啲事。」因此自薦接任這一項艱難的新任務。

問到將來如何能夠尋覓新資金繼續運作，徐太預告將會於一月中與局方合作提供新課程增加收入，另外，旅監局於7月正式運作，議會有意繼續投標為從業員提供培訓課程，認為旅議會多年來為業界提供不同的培訓課程，有充足的經驗，有信心轉型新方向。

此外，徐說會考慮與不同的機構、場地提供者及政府等洽談合作機會，增加收入。旅監會接棒在即，徐太提到，由於會員可隨新機制過渡旅監局名下，預計首年會員數字沒有太大減幅，但可惜是轉型後人手需減少，相信屆時只能容納大約15名職員處理行政及培訓工作，現時已有大約10名前任旅遊業議會職員，到旅監局就任新職位，相信當局肯定議會以往的成績，其他員工可作考慮。