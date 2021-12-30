童樂居虐兒案｜消息：警方將再起訴多4名職員涉嫌虐兒　明日提堂

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」上周被揭懷疑虐兒事件，至昨日（29日）合共6名職員被捕。消息指，繼其中2人被起訴並於周日（26日）在觀塘法院提堂後，警方今日（30日）將以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪起訴其餘4人，涉案人將於明日除夕（31日）提堂。

消息又指，警方早前到「童樂居」旺角會址蒐證，翻查閉路電視片段發現累計有20名幼童懷疑曾遇襲，並有傷痕，最新暫未發現有更多人懷疑受害。



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香港保護兒童會的幼童留宿院所「童樂居」早前被揭疑有幼童被虐，警方其後拘捕3名職員，2人已提堂。事隔數天後，該會本周二（28日）首度交代事件，總幹事蘇淑賢稱，連同被捕的3人，組織累計將7名懷疑虐兒的職員停職，並已通報社署及報警，她未有就事件致歉。

之後，警方昨早再到「童樂居」旺角會址蒐證，拘捕多3名院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她們年齡介乎25至28歲，不排除再有拘捕行動。

消息指，3人連同早前未被起訴的一名職員今將將以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪起訴，明日提堂。