Omicron社區二代傳播　空少又一城望月樓食飯　疑傳染非同枱食客

衞生防護中心公布，今日有3宗初步確診個案值得關注，其中兩宗與感染變種病毒Omicron的44歲國泰空少（#12611）有關，該名空少於12月27日曾違反規定，偷偷走到又一城食肆「望月樓」與親友食飯，同枱一名家人及一名同場但非同枱的34歲男食客亦初步確診，均帶有N501Y及T478K變異病毒株，相當大可能同樣感染Omicron，換言之，Omicron已殺入社區，在本港已出現第二代傳染。



當局不排除兩人是在望月樓進餐時受到感染，但仍需待完成全基因組測序分析。當局在該餐廳採集了44個環境樣本，結果待定。餐廳所有職員須隔離檢疫，並呼籲曾於12月27日下午1時至3時到望月樓用餐的人士盡快致電中心熱線，協助流行病學調查及追蹤接觸者工作。



另外一宗初步確診個案是一名47歲機組人員，為早前證染Omicron空少（12610）的同班回港航機同事，他已接種3劑復必泰疫苗。



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衞生防護中心今晚公布，本港有3宗初步確診個案。其中兩宗與證染Omicron的44歲國泰空少（#12611）有關，該名空少於12月27日曾到又一城食肆「望月樓」與親友食飯，同枱家人、及一名同場但不同枱的34歲男食客亦初步確診。

今日初步確診的76歲男病人是空少（#12611）的非同住家人，為退休人士，近期沒有外遊，已於7月完成接種兩劑復必泰，居於石硤尾澤安邨榮澤樓。他與空少（#12611）於12月27日下午約1時半至3時在又一城望月樓午膳。曾於12月28日檢測呈陰性，在空少確診後被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，12月29日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於30，沒有病徵，帶有N501Y及T478K變異病毒株。至於同枱另一名女親人已於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其於12月29日抽取的樣本檢測結果呈陰性。

地盤工到望月樓午膳中招 發病日仍上班

另一宗初步確診個案，是在12月27日同時段在望月樓午膳的34歲男食客，但與空少並非同枱。他居於屯門藍地屯子圍的村屋，12月29日出現咳嗽病徵，他在地盤工作，當日仍有上班，今日乘搭輕鐵到屯門醫院急症室求診，抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值約30，帶有N501Y及T478K變異病毒株，他於6月及7月完成接種兩劑復必泰。

衞生防護中心表示，今日聯同食物環境衞生署和機電工程署人員到望月樓視察，根據現階段的調查，不排除該名76歲及34歲的男病人是於12月27日在望月樓進餐時受到個案12611的感染，但仍需待完成全基因組測序分析，以確認三者的關聯。中心於視察行動中採集了44個環境樣本，結果待定，而中心亦已要求該餐廳關閉以進行徹底清潔消毒及改善處所的換氣量。

▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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望月樓早前已婦入強制檢測公告，所有曾於12月27日下午1時至3時到訪人士，須於12月30日或之前接受檢測，中心亦正安排餐廳所有職員強制檢疫，並呼籲曾於該時段內到望月樓用餐的人士，盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

第三宗初步確診個案是一名47歲機組人員，為早前證染Omicron空少（12610）的同班回港航機同事，一同經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在機場抽取樣本呈陰性獲豁免檢疫，可回家接受醫學監察和定期強制檢測，於12月27日的檢測結果呈陰性。個案12610確診後，他於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，於12月29日的檢測結果呈初步陽性，Ct值約25，沒有病徵，帶有N501Y變異病毒株。

他居於堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座，於12月22日經航班CX840前往美國，離港前於12月20日進行的檢測結果呈陰性。他於3月17日、4月7日及12月16日於香港接種三劑復必泰。