立場新聞案｜署任總編林紹桐上庭　向旁聽人士拍心口作OK手勢

《立場新聞》多名前任高層於本周三（29日）被捕，前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐則昨(30日）被控串謀發布/或複製煽動刊物提堂，其中林因身體不適昨未有親自到庭應訊，他出院後，今早（31日）到西九龍法院聽取控罪詳情，案件押後至2月25日再訊，法庭昨已拒絕他與鍾的保釋申請。林今早上庭時有向旁聽人士拍心口作「OK」手勢。



多名旁聽人士抽泣

林紹桐昨傍晚時分獲准出院，今早身穿黑色羽絨的林到庭應訊。他步出犯人欄時，一直望向旁聽席，兩度用手拍拍心口，並作「OK」手勢。林在署理總裁判官羅德泉的詢問下，表示其現時身體狀況可以。法庭書記其後讀出控罪詳情，期間有多名旁聽人士抽泣。羅官之後粗略地向林指出昨在庭上發生的情況，林表示明白，並指出大律師已向其詳細解釋。林離庭時不時回頭向旁聽席揮手道別，旁聽人士則大叫：「加油」。

與鍾沛權等被控串謀發布煽動刊物

同案被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）同被控一項串謀發布/或複製煽動刊物，指於 2020年7月7日至 2021 年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：

(a)引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛：

(b)激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；

(c)引起對香港司法的惱恨、藐視或激起對其離叛

(d） 引起香港居民間的不滿雛叛：

(e)煽惑他人使用暴力：及/或

（f）慫使他人不守法或不服從合法命今。

此外，《立場新聞》多名前任高層，包括前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩等，於本周三（29日）亦相繼被捕，他們昨日已獲警方批准保釋。

案件編號：WKCC 5281/ 2021

立場新聞前總編鍾沛權昨由懲教車輛押走時，不少支持者在法院外送行。(詳看下圖)

吳靄儀及何韻詩等昨日已在警署已獲准保釋離開。(詳看下圖)