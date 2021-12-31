Omicron｜國泰空少先後確診　病毒流入社區　一文睇清各人關連

國泰免檢疫機組人員連日來先後確診多宗確診，Omicron變種病毒更有跡象已流入社區。最早為其中一名帶有變種病毒Omicron的45歲國泰空少（＃12609）與同為空少的44歲患者（#12611），在屯門聚餐後先後確診。該名44歲空少更在周一（27日）違規外出，到九龍塘又一城望月樓與兩名家人聚餐，同枱的父親及一名同一時段的食客昨日亦初步確診。



另外，於本月28日確診的另一名國泰空少(＃12610)，同樣確定帶有Omicron變種病毒。而昨日的初步陽性個案中，有一人是與他同航班返的同事。據了解，這名初確診機組人員在本月27日，即回港後第三晚曾經到過中環酒吧 The Iron Fairies & Co，涉事酒吧已納入強檢。



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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45歲空少及44歲空少違規聚餐 先後確診Omicron

首先確診的45歲國泰航空男空中服務員（＃12609），於12月24日乘坐貨機 CX841到港。他在12月25日，乘962X巴士到屯門嘉悅半島一座與友人、44歲的國泰空少（＃12611）午餐，其後於社區檢測中心抽取樣本後於28日確診。

其後44歲的空少（＃12611）亦確診，衞生防護中心指，個案12611在12月25日坐貨機CX2807回港，當日與個案12609在住所聚餐，於12月27日曾到訪又一城望月樓與家人吃飯。當局指，得悉他曾與初步確診人士聚餐後，已即將其送往竹篙灣檢疫中心，他其後亦確診。至於二人是否因聚餐後互相感染，仍有待當局的基因排序結果。

▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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同枱家人及同場食客初步確診 現第二代傳染

另外，與空少（#12611）在又一城望月樓聚餐的兩名非同住家人，其中一人亦於昨日（30日）初步確診，二人為父子關係，曾經在27日下午約1時半至3時一同午膳。該名76歲男病人為退休人士，近期無外遊記錄，居於石硤尾澤安邨榮澤樓。他在個案12611確診後，被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，於12月日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於30，沒有病徵，帶有N501Y及T478K變異病毒株。至於同枱另一名女親人同樣於於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，12月29日抽取的樣本檢測結果呈陰性。

除了同枱家人，同一時段在望月樓午膳的食客亦中招。該名34歲男子在地盤工作，於12月27日同時段在望月樓午膳。他居於屯門藍地屯子圍的村屋，12月29日出現咳嗽病徵，至30日到屯門醫院急症室求診後果呈初步陽性，Ct值約30，帶有N501Y及T478K變異病毒株。

確診空少同機同事昨初確診 曾到中環酒吧

此外，於本月28日確診的個案12610同樣為機組人員，並帶有Omicron變種病毒。他在12月25日乘坐貨機 CX843回港，抵港後居於愉景灣蘅峰曦欣閣，與家人同住。

昨日的初步陽性個案中，有一人為他的同班回港航機的同事，抵港後在機場抽取樣本呈陰性獲豁免檢疫，於12月27日的檢測結果呈陰性。個案12610確診後，他於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，於12月29日的檢測結果呈初步陽性，Ct值約25，沒有病徵，帶有N501Y變異病毒株。

據了解，該名初確診機組人員在本月27日，即回港後第三晚曾到過位於中環荷李活道1-13號華懋荷里活中心 LG 樓 The Iron Fairies & Co，酒吧於昨日納入強檢，而其居所堅尼地城海都樓A座昨晚亦封區強檢。