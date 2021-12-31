Omicron｜貨機機組人員元旦起須酒店檢疫一周　第7日須持陰性結果

再有機組人員免檢疫期間「偷走」，令變種病毒Omicron疑出現社區傳播！運輸及房屋局今日（31日）宣布，明日（1月1日）凌晨起，所有曾於海外地區或台灣逗留的駐港貨機機組人員，返港後必須入住指定檢疫酒店的檢測期，由3天增至至少一周，直至取得第7日陰性檢測結果，但他們隨後仍要接受醫學監察，期間要接受多次核酸檢測。



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運房局下午表示，因應全球及本地疫情的最新發展，決定收緊駐港機組人員的檢疫安排，由現時的3日檢疫期增至至少7日，直至取第7天的核酸檢測陰性結果，他們在離開指定檢疫酒店後，仍要在其醫學監察期間接受多次的定期核酸檢測，以持續監察他們的健康狀況，新安排將於元旦日凌晨零時起生效。

當局強調，航空服務對市民日常生活、社會運作及經濟非常重要，作為應急方案，政府會批准和支援更多的貨運包機運作，亦已敦促本地航空公司加強對閉環式運作的管理，並落實緩減運力影響的一切可行措施，盡量減低對香港帶來的衝擊。

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對於44歲國泰空少（#12611）疑在居家監察期間「偷走」，外出用膳致爆發社區傳播，運房局表示，國泰已按政府要求，對涉及駐港機組人員確診個案進行全面及深入的調查，並盡快提交詳細報告。當局又指，對個別機組人員的違規行為表示遺憾，並責成有關航空公司嚴肅跟進。

政府亦已要求航空公司必須採取有效的措施，確保其機組人員嚴格遵守防疫安排下的相關規定，防止違規行為再次發生，重申貨機機組人員須接受醫學監察，違反醫學監察通知書條件可能涉及違反《預防及控制疾病規例》，強調將會嚴肅審視個案，若發現有違法行為，政府必會依法追究。