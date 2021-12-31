Omicron｜國泰貨機停飛　物流業料成本增40%　藥品、試劑等或短缺

Omicron變種病毒於全球肆虐，國泰航空公布，貨運即時暫停所有長途（即跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜）的貨運航班，及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。

有物流業界人士指，國泰貨運佔本港空運近一半比重，加上近月海運船位難求，「就算國泰飛過機位都短缺，停埋影響好嚴重」。貨運成本料增加30%至40%，部份成本將轉嫁客戶；而部份物資，包括龍蝦等食品、電子產品、藥品，以及一般疫苗和試劑等醫療用品或未能到港，甚至出現短缺。



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國泰昨日（30日）公布，鑑於駐港貨機機組人員的檢疫要求進一步收緊，國泰貨運即時暫停所有長途（即跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜）的貨運航班，及只載貨客機航班，為期七日至1月6日，就此致歉。

香港物流商會主席鍾鴻興今日（31日）表示，現時貨運有很大需求，由於海運船位十分爆滿，國泰未停飛前空運價格已增加，料現時機位供應更緊張，貨運成本有機會上升30%至40%。即使國泰貨運復航，料亦會出現搶購機位情況。他估計，部份貨品來港將出現延誤，甚至造成短缺，包括藥品、醫療用品及貴價貨品例如食品龍蝦等。

鍾又稱，現時國國泰貨運佔本港空運近一半比重，加上國泰航線較其他航空公司多，相信其他航空公司或貨運包機亦無法消化國泰停飛所積存的貨量。

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另外，航運交通界立法會議員易志明指，空運已過高峰期，「現時都淡少少」。不過由於今年多個碼頭擠塞，空運需求大增。不過他認為國泰貨運停運七日影響不算太大，希望機組人員可接受新檢疫安排，並堅守國泰守則。

香港物流協會會長袁美儀同樣指，「好彩係海外好多地方仲放緊假」，估計緊急運送的貨品、貴價貨品包括服裝等將受影響。她又預料，空運須改為轉機方式，所需時間將比預期長。

專營國際空運寄件的國際物流平台Spaceship首席營運總監及聯合創辦人黃錦熙表示，因應國泰昨日才宣布暫停所有長途貨運航班之措施，運費會否有加幅暫未見即時影響，須視乎有關措施會否再度延長。至於相關措施安排，因應旺季機位十分緊張，或令由香港寄往某些目的地例如西南太平洋、跨太平洋等地運送時間額外延長，但由於仍有其他貨運公司處理，即時未見有巨大物流壓力。