Omicron｜染疫國泰機師違規到中環光顧餐廳會所　蒲酒吧至深夜

Omicron變種病毒於全球肆虐，本港出現本地傳播Omicron個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日（31日）新增19宗確診個案，17宗為輸入個案，所有個案均懷疑是Omicron個案。當中一名由美國抵港的國泰貨機機師違反家居隔離規定，在抵港第三日，曾到中環蘇豪餐廳Pici及中環酒吧The Iron Fairies & Co，夜蒲至深夜，與他同行的兩名朋友已送檢疫中心。

另外，日前確診國泰空少的父親今日亦列確診，他與空少在又一城望月樓食飯，之後曾到石硤尾邨大快活食飯，以及到過南昌中心日本城購物。張竹君又表示，另一位確診病人為同日望月樓食客，餐桌與確診國泰空少相距約10米，他為一名搭棚工人，曾於12月28日晚上7時半到葵芳新都會廣場百老匯戲院看蜘蛛俠電影。



▼染疫國泰機師（#12649）曾訪中環多間食肆及酒吧▼



▼堅尼地城海都樓封區▼



張竹君表示，今日有約16宗初步確診個案。而新增的確診個案中，全部帶有N501Y變異病毒；除一位病人外仍在進行檢測，其他都帶有有T478K，因此所有個案都懷疑Omicron個案，全部個案亦完成接種新冠疫苗。另外，今日個案中有17宗為輸入個案，當中6宗由美國抵港。

國泰空少違規望月樓食飯 同枱父親確診

早前有國泰空少（#12611）在25日由芝加哥抵港，本應首三日在家隔離，但他在27日即違規坐巴士及港鐵，到又一城望月樓與家人聚餐，同枱的76歲父親（#12637）今日列為確診。其父住在澤安邨榮澤樓。張竹君指，國泰空少到又一城Apple Store取手提電話，再於下午1時半至3時到望月樓與父親及另一朋友食飯，是近日唯一一次與確診國泰空少接觸。

空少的父親得知兒子確診，故到白田檢測中心檢測，當時樣本為陰性。同日再到石硤尾邨大快活食飯，以及南昌中心日本城購物。他在12月28日送到檢疫中心，翌日樣本為陽性，而同行友人暫時仍陰性。

▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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望月樓食客座位距空少10米都中招

另一位與確診國泰空少有關的個個案為望月樓食客（#12654），他為34歲的搭棚的工人，與家人住屯門屯子圍。他12月27號與三名家人於下午2時半至4時到望月樓食飯，餐桌與確診國泰空少距離大概10米，他期間並沒有離開餐桌。

飯後他曾到會展展貿廳, 同晚赴屯門V City牛角食飯，12月28日接受強制檢測，當時結果為陰性。他晚上7時半有去過葵芳新都會廣場百老匯戲院，而12月29日放工後，亦曾與朋友去過屯門拾號公社食飯。另外，他在12月28、29日亦都有上班，到過馬鞍山聽濤雅苑5座及7座做搭棚工作，亦去過大埔新峰花園工作，而兩位同事都會送檢疫中心。

▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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國泰機師第三日外出檢測 違規吃喝至深夜

今日新增確診個案中，亦再包括國泰貨機機師（#12649）。他在12月25日與個案12610同樣由CX843抵港，居住在堅尼地城海都樓。他在12月27日在石塘咀檢測中心樣本為陰性，但由於是#12610的密切接觸者，在12月28日送到竹篙灣檢疫中心，29日樣本則為陽性，一直無病徵。

張竹君指他12月25、26號留在家中，27日、即需在家隔離第三日，早上到石塘咀檢測中心，晚上則與兩位朋友到蘇豪餐廳Pici用膳，其後到上環私人會所Soho House，晚上10時許再赴中環酒吧The Iron Fairies & Co，逗留至深夜。