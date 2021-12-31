Omicron｜居天水圍俊宏軒機場女地勤初確診　負責接待轉機旅客

新冠病毒變種病毒株Omicron疫情出現「新火頭」，衞生署衞生防護中心今日晚上（31日）公布，今日14宗初步確診的個案．包括一名30歲機場女地勤人員初確診，或涉Omicron。由於她近期無外遊，主要負責機場「橙區」接待出境和轉機旅客，或於工作期間受感染。她所住的天水圍俊宏軒2座今晚封區檢測。

女地勤因工作有定期檢測，至12月28日檢測仍屬陰性，但同日開始咳嗽，前日（29日）仍有上班，至昨日（30日）樣本檢測呈初步陽性。暫列與輸入個案有流行病學關連個案。



▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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衞生防護中心表示，正調查一宗初步確診個案，涉及一名30歲女病人，她居於天水圍俊宏軒2座，在香港國際機場做地勤。初步調查，她主要工作是在機場「橙區」接待出境和轉機旅客，由於她近期沒有外遊，估計可能在工作期間受感染。

衞生防護中心表示，正調查一宗初步確診個案，涉及一名30歲女病人，她居於天水圍俊宏軒2座，在香港國際機場做地勤。圖中非當事人。（資料圖片)

前日開始咳嗽 昨日前往檢測呈陽性

女地勤在7月25日及8月26日先後接種兩針科興疫苗，因工作需要有頻密定期檢測，她於11月24日至12月28日期間共十次檢測均呈陰性，但她在12月28日開始咳嗽，昨日（30日）在天水圍天瑞體育館流動採樣站檢測結果呈初步陽性，Ct值約29至33，帶有N501Y及T478K變異病毒株。

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天水圍俊宏軒2座封區檢測 採機場31處環境樣本

因該女地勤或帶變異病毒株Omicron，港府今晚將她所住的天水圍俊宏軒2座作出限制與檢測宣告，她潛伏期到訪地點將納入強制檢測公告，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

而衞生防護中心今日已聯同機電工程署人員到機場實地考察，在其工作地點、曾使用的貯物室、更衣室及休息室採集了31個環境樣本，結果待定。