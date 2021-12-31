Omicron｜確診國泰空少曾訪又一城　排2小時強檢市民：多得佢唔少

國泰一名44歲空少執勤回港後確診帶Omicron，由於他回港後曾到訪又一城，商場被納強制檢測公告，商場員工及指定時段到訪的訪客須接受強制檢測。《香港01》記者今日（31日）傍晚約六時到場，見仍有不少人輪候檢測，現場職員稱輪候時間長約45至60分鐘。有市民直言，上班一整天已疲累，對受違規機組人員影響、須排隊輪候約兩個小時檢測感無奈：「真係多得佢唔少！」



又一城臨時檢測站大排長龍。（梁思行攝）

又一城商場P3停車場樓層設臨時檢測站，供商場員工和訪客檢測，除夕夜傍晚六時左右，仍有大批市民在場輪候，檢測站職員指平均輪候時間約45至60分鐘。市民溫先生說，上了一整天班已經很疫累，不滿空少違防疫規定到訪機場，令他花費近兩小時排隊檢測：「真係多得佢唔少」。

▼又一城臨時檢測站大排長龍▼



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確診空少曾在又一城「望月樓」堂食，除空少父親外，同場不同枱地盤工人亦染疫。在「望月樓」樓下、只隔扶手梯的商戶「Casetify」員工林先生直言，又一城過往亦曾爆發疫情，故是次無太大感受，只是按要求前來強檢，「都冇乜事嘅…嚟緊又話要打針…中咗都冇乜事嘅，反而驚打針死啫。」他又說，上次檢測人數不多，不理解為何是次要排長龍。

同在又一城工作的鄭小姐則對除夕需排隊檢測感疲累及無奈，直言做檢測只為求個安心。