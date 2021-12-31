德昌魚蛋粉北角店魚蛋樣本含金屬雜質甲基汞　食安中心指令停售

老字號粉麵店「德昌魚蛋粉」的北角分店，有散裝魚蛋樣本被食物安全中心檢出金屬雜質甲基汞（水銀的有機化合物，methylmercury），且含量可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，食環署要求停售。

食安中心發言人解釋，大量攝取汞會影響胎兒腦部發育，成人亦會損害視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。中心正跟進事件，發言人說，如有足夠證據更會提出檢控。



香港北角書局街28號國賓商場地下1號舖「德昌魚蛋粉」，有散裝魚蛋樣本被政府檢出金屬雜質甲基汞。（網上圖片）

「德昌魚蛋粉」是本港的老牌粉麵店之一，九龍城老店不時大排長龍，過往亦獲傳媒報道介紹。惟其北角書局街分店，有散裝魚蛋樣本被政府檢出金屬雜質甲基汞，且含量可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。

成人大量攝取視力聽覺及記憶力均可受損

食環署食物安全中心今日（31日）公布，跟進一宗相關事件時，在北角一間食肆抽取散裝魚蛋樣本檢測，發現樣本含百萬分之零點四的甲基汞。經風險評估，中心認為若長期食用，其金屬含量或影響健康，故已知會涉事食肆及相關產品供應商有關違規情況，並要求它們停售有關產品。食安中心發言人說，正跟進事件，如有足夠證據會提出檢控。

食安中心發言人解釋，魚類中的汞主要為甲基汞，大量攝取汞會影響胎兒腦部發育、成人亦會損害視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。而據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁半年。