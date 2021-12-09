6款GODIVA進口雪糕含歐盟禁用除害劑　食安中心呼籲市民不要食用

食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）今日（9日）呼籲市民，不要食用6款Godiva法國進口雪榚。由於產品使用的穩定劑被驗出含有歐洲聯盟（歐盟）禁用的除害劑環氧乙烷，如業界持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。



食安中心指受影響產品曾經進口本港，得悉事件後已聯絡本地有關進口商跟進。進口商亦已按中心指示，將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。

受影響的產品資料如下：



1. Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream

（此日期前最佳：2022年10月31及2023年3月31日）

2. Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate

（此日期前最佳：2022年10月31、2023年3月31日和2023年4月30日）

3. Belgian Dark Chocolate Ice Cream

（此日期前最佳：2022年10月31日、2023年3月31日和2023年4月30日）

4. Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream

（此日期前最佳：2022年10月31日及2023年3月31日）

5. Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips

（此日期前最佳：2022年11月30日及2023年3月31日）

6. Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips

（此日期前最佳：2022年10月31日及2023年3月31日）



食安中心發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電上述進口商熱線3765 5818。