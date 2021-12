6款GODIVA進口雪糕含歐盟禁用除害劑　食安中心呼籲市民不要食用

食物環境衞生署食物安全中心(食安中心)今日(9日)呼籲市民,不要食用6款Godiva法國進口雪榚。由於產品使用的穩定劑被驗出含有歐洲聯盟(歐盟)禁用的除害劑環氧乙烷,如業界持有受影響批次的產品,應立即停止使用或出售。



食安中心指受影響產品曾經進口本港,得悉事件後已聯絡本地有關進口商跟進。進口商亦已按中心指示,將受影響批次的產品下架及停售,並展開回收。

受影響的產品資料如下:



1. Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream

(此日期前最佳:2022年10月31及2023年3月31日)

2. Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate

(此日期前最佳:2022年10月31、2023年3月31日和2023年4月30日)

3. Belgian Dark Chocolate Ice Cream

(此日期前最佳:2022年10月31日、2023年3月31日和2023年4月30日)

4. Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream

(此日期前最佳:2022年10月31日及2023年3月31日)

5. Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips

(此日期前最佳:2022年11月30日及2023年3月31日)

6. Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips

(此日期前最佳:2022年10月31日及2023年3月31日)



食安中心發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品,應停止食用。市民如欲查詢上述產品的回收事宜,可於辦公時間致電上述進口商熱線3765 5818。