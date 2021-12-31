2022年｜ＭIRROR倒數跨年演唱會壓軸演出　600無人機中環迎新年

2021年除夕過後，2022年便到來。新冠病毒變種病毒株Omicron近日殺入香港社區，對市民除夕夜外出迎接迎接新一年到來大為掃興。今年維港兩岸都有跨年演唱會，當中最受觸目的倒數活動，為旅遊發展局的「香港跨年倒數演唱會」，屆時男子組合MIRROR、許廷鏗、馮允謙等人氣歌手將會出席。《香港01》將直播該演唱會，以及維港兩岸市民倒數迎年情況。



2022年｜旅發局跨年演唱會MIROOR陪倒數 市民：希望新一年再派錢

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2021年除夕夜有多場大型倒數活動，當中旅發局在西九文化區舉行的「香港跨年倒數演唱會」，於晚上10時開始，3,000多名取得免費門票的市民，一早到達入場。所有人均已接種疫苗，觀看期間不飲食，需全程戴上口罩。

未能入場的市民，一早到西九文化區逼位，在場外遙遙觀看及聽歌。

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中環海濱跨年演唱會有無人機表演

至於New TV在中環海濱舉辦的「2021美麗的夜香港跨年演唱會」，活動包括演唱會和無人機匯演，嘉實包括郭富城、林子祥、李克勤、周慧敏等。早前《香港01》記者曾直擊採排情況，約600架五光十色的無人機合演不同圖案、文字，例如倒數的時鐘，又化身成帆船，於維港上空滑行，整個表演歷時約13分鐘。

中環碼頭外聚集迎新2022年的等跨年市民，有人帶望遠境觀看。

600架五光十色的無人機在中環夜空砌出「2022 HAPPY NEW YEAR」字樣。（梁鵬威攝）

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而中環街市晚上10時半亦有《美麗的夜 福佑香港 同心邁向2022》倒數演唱會，嘉賓包括胡鴻鈞、譚嘉儀等。

另外，元旦叩鐘祈福活動籌委會亦將主辦「大佛鐘聲 福佑香江—2022年元旦叩鐘祈福活動」，以天壇大佛的鐘聲為廣大市民祈福，歌手陳潔靈、炎明熹(Gigi) 等人將出席。