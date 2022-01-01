迪士尼年票｜被指谷客續會後改優惠　一年24次免費泊車限3月前用

香港迪士尼去年11月20日加價，此次推出年票「奇妙處處通」續會7折優惠，吸引會員提前續會。不過，有金卡會員發現，迪士尼近日更改優惠條款，原來可以享有的全年24次免費泊車，變成只有3月21日前可使用，引起不滿。迪士尼網頁現時仍指金卡用戶可以「一年可享24次免費泊車」，但網頁下方的條款則指明於1月1日至3月21日使用。迪士尼回覆《香港01》指，園方每年年底都會檢討會籍福利及條款。



過去迪士尼年票金卡用戶可以全年免費泊車24次，不過有網民發現，迪士尼近日更改優惠條款，變成2022年1月1日至3月21日可以免費泊車24次，使用限期大縮水，更指已致電客服詢問，即使在此前已續會的會員，亦受條款更改影響。

迪士尼現時網站上的金卡優惠簡介，仍然形容為「一年可享24次免費泊車，其後可享折扣優惠」，不過網頁底部則指出，是於1月1日至3月21日最多24天免費泊車，使用時間僅3個月。

迪士尼修改條款引來大批網民不滿，紛紛斥迪士尼食言及誤導，有人表示升級至金級主要是為了免費泊車，並呼籲向消委會投訴。

香港迪士尼樂園度假區發言人回應指，園區每年都會於年底檢討及調整「奇妙處處通」年票會籍福利及條款，並不時提供不同會員專享優惠，現有優惠是金咭會員用完24次免費泊車後，可以享有40元泊車折扣，又指「對於近日更新內容引起誤解謹此致歉」，並重申沒有計劃於3月後取消金咭會員所有免費泊車優惠，如有最新優惠詳情會再盡快公布。

消委會：得悉條款更改後再使用代表接受調整

消費者委員會表示，關注有主題公園因更改通年會籍條款，引起消費者不滿及相關網上討論。消委會強調，消費者是根據銷售通年會籍時的優惠和內容，以預繳方式購買，主題公園如因特別原因須變更優惠或修改通年會籍條款，應根據條款主動和透過多渠道及時聯絡受影響顧客，詳細交代，以釋除消費者的疑慮；消費者亦須注意，如更改條款經通知後再次使用相關服務，即代表接受相關調整。