Omicron｜望月樓環境樣本全為陰性　空少父親及地盤工同染Omicron

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，新增17宗確診個案，其中包括16宗輸入個案及昨日初步確診的機場地勤人員（＃12656），她被列為與輸入個案相關。另外，今日新增8宗Omicron個案，其中包括早前確診的國泰航空貨機機師（#12649）、與個案12611國泰空少在望月樓同枱進膳的76歲父親（＃12637）、及望月樓的34歲食客（＃12654）。今日的初步確診個案則少於30宗。



衞生署衞生防護中心指，早前中心到又一城望月樓視察，於視察行動中採集的44個環境樣本沒有呈陽性。而根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，個案12609、12611、12637和12654的病毒基因排序相同，即意味四人先後互相感染。中心亦已聯絡到約100名在該時段曾到過望月樓用膳的人士進行檢測。



▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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衞生署衞生防護中心公布，截至1月1日零時零分，中心正調查17宗新型冠狀病毒的陽性檢測個案，至今本港個案累計12,667宗。新增個案包括16宗輸入個案及一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案。個案包括12宗無症狀感染。15宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。新增的個案涉及4男13女，年齡介乎20至54歲。

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今新增16宗輸入個案 昨日初確診機場地勤染疫

輸入個案當中，其中3人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，13人由A組指明地區（高風險）抵港，10人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘6人於檢疫期間檢測結果呈陽性。

至於昨日公布的初步確診機場地勤人員（＃12656），今日亦確診，列為與輸入個案相關。該名30歲女病人居於天水圍俊宏軒第二座，在機場擔任地勤，無外遊紀錄。她分別於7月25日及8月26日接種兩劑科興疫苗。她因工作性質需要定期檢測，於12月30日在流動採樣站的檢測結果呈陽性。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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本港增8宗Omicron個案

另外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的8宗個案，帶有Omicron變異病毒株，他們年齡介乎16至76歲，四人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測呈陽性，三人於檢疫期間檢測結果呈陽性，一人到公立醫院求診時的檢測結果呈陽性。新增個案包括由美國抵港的16歲男童（＃12606）、51歲的巴基斯坦男子（＃12608）、從法國及英國經芬蘭抵港的35歲男子（＃12613）、從新加坡、德國及美國抵港的29歲男（＃12614）、從澳洲抵港的26歲男子（＃12615）。

而個案12611國泰空少的同枱的76歲父親（＃12637）、國泰航空貨機機師（#12649）及望月樓34歲食客（＃12654）亦確認帶有Omicron。香港至今共錄得95宗涉及Omicron的個案。

▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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望月樓環境樣本沒有呈陽性

另外，早前中心到個案12611、12637和12654曾於相同時段光顧的又一城望月樓視察，於視察行動中採集的44個環境樣本沒有呈陽性。根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，個案12609、12611、12637和12654的病毒基因排序相同。