Omicron｜28歲空姐抵港5日初確診　東涌映灣園映濤軒6座圍封檢測

Omicron變種病毒全球肆虐，更流入本港社區。港府表示，由於今日（1日）發現一宗曾在東涌映灣園第二期映濤軒第6座居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

當局指，由今日晚上6時30分起，在相關大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別人士完成檢測。而政府目標是在明日（2日）上午約6時完成行動。



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當局指，由於今日發現一宗曾在映灣園第二期映濤軒第6座居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，不過當局暫未交代初步確診人士資料。而受限區域則不包括位於映灣園第二期映濤軒第6座地下樓層的綠茵英文（國際）幼稚園（東涌），以及映灣園映濤軒第7座。

衞生署衞生防護中心（中心）其後公布，該個案涉及一名28歲女病人，為本地機組人員，居於北角英皇道南天大廈，並於12月29日起到其友人的居所（東涌映灣園第二期映濤軒第6座）暫住，因此北角南天大廈及東涌映灣園均須進行圍封檢測。

她曾於12月22日在港進行的檢測結果呈陰性。她於12月24日前往美國，其後從美國乘搭航班CX885於12月27日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。

病人其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測。她12月29日於社區檢測中心的樣本檢測結果呈陰性。她同日晚上開始出現病徵，12月30日向私家醫生求診。其檢測結果今日呈初步陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。她於香港接種兩劑復必泰疫苗。

政府將於受限區域內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

由於今日（1日）發現一宗曾在東涌映灣園第二期映濤軒第6座居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，當局決定就相關區域作出限制與檢測宣告。（政府新聞網截圖）

當局又稱，相關人士如在上月30日至今日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測；而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。