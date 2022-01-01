Omicron｜消息：望月樓包廂女食客染疫　位置離空少餐桌相當之遠

又一城望月樓疑爆Omicron變種病毒傳播，除早前與個案12611國泰空少在望月樓同枱進膳的76歲父親（＃12637）、及望月樓的34歲地盤工食客（＃12654）先後確診外。消息稱，今日再有一名在當日於獨立包廂進餐的女士染疫。據悉，該名女食客，廂房位置同樣距離空少的餐桌相當之遠，應該不屬短距離的空氣傳播，亦不會是因共用使用洗手間而傳染。



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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早前確診的國泰44歲空少（＃12611），曾經到訪九龍塘又一城望月樓與兩名家人聚餐，同枱的76歲父親（＃12637）及34歲食客（＃12654）先後確診，並確認帶有Omicron變種病毒。

衞生防護中心早前指，該名食客（#12654）餐桌與確診國泰空少相距約10米，期間並沒有離開餐桌。他為一名搭棚工人，與家人住屯門屯子圍，他12月27號與三名家人於下午2時半至4時到望月樓食飯。其後於29日出現咳嗽病徵及發燒，到屯門醫院急症室求診，隨後證實感染Omicron。

消息：望月樓再增初確診個案 與空少餐桌位置隔甚遠

消息稱，今日再有一名當日在獨立包廂進餐的女士也染疫，即目前已有4人感染。由於新增個案並非在望月樓的大廳進餐，與早前患者未必有直接接觸，故相信今次病毒傳播力強。據悉，該名女食客，廂房位置同樣距離空少的餐桌相當之遠，應該不屬短距離的空氣傳播，亦不會是因共用使用洗手間而傳染。