童樂居虐兒案｜保護兒童會隔9日終致歉　聘專家查閉路：不會逃避

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，至今6名職員被捕，累計20 名兒童疑受害。由上月24日事件揭發至昨日（1日）第9天，保護兒童會終在社交網站發表聲明，向「童樂居」的兒童及家長們表示深切慰問及萬分歉意。保護兒童會又指，已聘用風險管理專家SVA協助儘快完成翻看閉路電視的工作，雖然真誠希望不會發現更多問題，但不會逃避，有問題定必查找出來並加以妥善處理。



保護兒童會：對我們的兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意

保護兒童會在元旦日晚上在facebook稱，重申對事件感到極度痛心，並對「童樂居」的兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意。

委風險管理專家及會計師全面審查：真誠希望不會發現更多問題

會方正配合警方要求，將儘快把「童樂居」餘下閉路電視片段交予警方調查，旨在盡早確保兒童得到適當的保護，同時已聘用風險管理專家SVA協助儘快完成翻看閉路電視的工作。

保護兒童會稱雖然真誠希望不會發現更多問題，但不會逃避，有問題定必查找出來並加以妥善處理，同時亦也委託了德勤會計師在月底前對「童樂居」營運與程序進行全面審查，以提出獨立意見和改善建議。

聲明指，「童樂居」幼兒活動範圍共安裝53支閉路電視鏡頭，自接獲投訴後，會方馬上翻看片段，並先後兩次報警、四次向警方提交相關片段協助調查。唯閉路電視片段總數量極為龐大：其中記錄了12月11日至17日期間、在童樂居2樓及3樓院舍內幼兒活動範圍情況的一批片段就已涉及28支鏡頭及2,800小時的片長，會方需用78小時翻看。

7名員工涉違規被停職或解僱 保護兒童會稱明白揪出涉嫌犯法者對保護兒童是必須的

截至目前為止，「童樂居」共有七名員工涉嫌違規被停職或解僱，其中六人已被警方拘捕及起訴，雖然不希望未來有更多兒童或員工牽連其中，但明白揪出涉嫌犯法及違規者，對妥善保護兒童是必須的，亦可向所有人發出明確信號，會方將繼續全力協助調查。

▼12.26涉虐兒保護兒童會員工提堂▼



+ 2

▼4名保護兒童會員工12.31提堂▼

