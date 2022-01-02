市區更新基金成立批出19個活化項目　「路過北角」街頭健身覓歷史

今年是市區更新基金成立10周年，發展局局長黃偉綸在網誌表示，基金除了協助受重建計劃影響的居民，亦會推動文物保育和地區活化。他早前與基金董事會主席倪錫欽參觀了北角的活保育活化項目，該項目以「新舊交融」為目標，在多處擺放藝術品，呈以老街坊的故事。

倪錫欽亦指，基金委任的社區服務隊至今已服務逾5萬名受重建的居民，基金亦在過去10年舉辦5期計劃，批核共19個保育活化項目，涵蓋九龍城、旺角、油麻地等10多個舊區，目前已完成16個項目，總參加人數超過70萬。



基金董事會主席倪錫欽表示，基金其中一個主要工作，是委任由專業社工組成的社區服務隊，為受市區重建局重建項目影響的業主及租客提供支援，服務隊過去10年已為逾40個重建項目、共逾5萬位影響居民提供協助，不論是程序手續或情緒困難，服務隊均會提供援助。

他又指，社區更新亦會活動舊區，基金為多個社區共創項目提供資助，鼓勵地區人士參與在市區更新範圍內推動文物保育和地區活化，基金至今已舉辦5期計劃，批核共19個保育活項目，資助撥款超過1.1億元，涵蓋10多個舊區，包括西營盤、九龍城、旺角、油麻地、觀塘、北角等，目前已完成的16個項目，總參與人數逾70萬。

黃偉綸早前與倪錫欽參觀了「路過北角」項目，該項目以藝術品呈現北角的故事和街坊回憶，包括北角海濱帶有北角糖水道歷史的街頭健身裝置「Sugar Factory」、集休憩與使用者互動的「北角交響樂」裝置，以及北角渡輪碼頭內，描繪社區獨特風景的特色石柱。

另外，位於葵涌石籬屏麗徑的「共融館」，則透過展覽、導賞、工作坊等，為本地及南亞裔居民增添了互動空間，促進多元文化共融；而全長6.5公里的主題步行徑則串連九龍寨城、石屋家園、宋王臺等重要地標，並舉辦文化活動，冀能促進九龍城歷史文物保育、藝術文化推廣，預計明年年中將完成所有路段。