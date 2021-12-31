本土研究社批市區重建項目　未設限呎措施　無助減少納米樓供應

政府昨日（30日）公布，於賣地條款首度加入單位面積下限，首先是在屯門青山公路—大欖段住宅用地落實最低單位面積為約280平方呎。本土研究社成員陳劍青今日指，相關做法是既重量亦重質。

不過他強調「納米樓」主要來自市區重建項目，僅在賣地時設限制遠遠不足夠，認為無助減少納米樓的供應，要求政府重建時發展商與政府商討地契安排時，亦加入有關條款。



陳劍青今日（31日）在港台節目《千禧年代》中指，現有房屋政策「重量不重質，好少提及居住空間基本面積等」。民間長期提倡人均最低面積，認為做法是既重量亦重質。至於280呎是否達到其目標？他指民間早前提倡人均居住面積不少於260呎，數字是參照公營機構如市區重建局作標準。

被問到認為做法會否影響供應量，陳估料限制280呎只是試點，「只係一個方向」，他認為政府房屋目標應質量兼備。惟現時措施只集中在賣地方向，不過根據統計，一手樓供應中納米樓主要是來自市區重建項目，而非政府賣地，故他強調僅在賣地時設限制遠遠不足夠。

陳劍青又強調，「唔會預視到如發展局咁講，（措施）令納米樓絕迹，市區重建項目中亦會出現」。他建議重建時發展商與政府商討地契安排時，亦可以加入條款，相信做到相同效果。

本土研究社成員陳劍青。（資料圖片／黃寶瑩攝）

▼2021年《施政報告》房屋問題重中之重▼

