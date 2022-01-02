Omicron｜第3輪「賞你遊」報名延期　旅發局：適時公布再申請日期

Omicron變種病毒殺入社區，望月樓群組最新累計5人染疫。在本港正面臨第五波爆發臨界點，政府呼籲市民減少社交活動下，原於明日（3日）開始報名的旅發局第三輪「賞你遊香港」活動亦宣布延遲，最新安排稍後公布。旅發局指，市民可以保留去年12月10起收據，在活動重推時再換領本地旅行團名額。



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原定明日起可向旅行團報名 名額6萬個

旅發局「賞你遊香港」原準備推出第三輪，市民於12月10日起在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元可儲起機印收據，明天起可以向旅行團報名，換取本地遊名額一個，早前更公布今輪名額增至6萬個。

不過近日變種病毒Omicron流入社區，更出現本地傳播，旅發局於開放報名前一日叫停，指因應疫情發展，謹慎起見，決定延遲，但未有公布何時再接受申請，僅指會密切留意疫情，適時推出活動，稍後會再有公布。

旅發局：市民儲起單據 重推時繼續有效

市民本來準備好的單據，旅發局表示，可以繼續儲起，將在活動重推時繼續有效，換領本地旅行團名額。

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