Omicron望月樓｜消息：染疫地盤工同場用膳妻初確診　群組增至5人

Omicron變種病毒流入本港社區，波及範圍持續擴大。消息指，又一城望月樓群組再增一人初步確診，新增患者為早前確診、曾到訪望月樓的34歲地盤工同住妻子，她早前已被列作緊密接觸者送往檢疫中心，其後於今日（2日）初步確診，其CT值約30至33，病毒量低。據了解，她上月27日有與丈夫同在望月樓用膳。



據悉，該地盤工人的妻子於上月30日被送去竹篙灣檢疫中心，上月31日進行檢測時未有驗出病毒，到昨日下午（1日）送往屯門醫院急症室，其後初步確診，驗出病毒Ct值為30至33，病毒量低。

地盤工人與三名家人望月樓用膳 包括初確診妻子

一名感染Omicron的國泰空少，上月27日下午與父親及一名女子到九龍塘又一城望月樓午膳，其一名家人其後確診。同日下午差不多時段，34歲地盤工人與三名家人亦曾於望月樓用膳，地盤工人日前確診，其妻今日亦初確診，連同衞生防護中心昨公布，一名曾於127日約中午12時至下午2時於望月樓用膳的50歲女子對新冠病毒檢測呈陽性，群組染疫人數增至5人。

▼望月樓12.30暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼

