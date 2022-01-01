Omicron｜望月樓增1人中招　50歲婦居馬鞍山雅典居　須圍封檢測

Omicron變種病毒個案於近日流入本港社區，衞生署衞生防護中心今日（1日）公布一宗與又一城望月樓相關個案，患者為50歲家庭主婦，她12月30日出現咳嗽和流鼻水的病徵，昨日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後檢測呈陽性。



她居於馬鞍山西沙路600號雅典居第6座，當局因應個案帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，為審慎起見，自下午10時30分起限制在馬鞍山指明「受限區域」，即馬鞍山西沙路600號雅典居第6座，成為今日元旦第三個被「封區」的位置。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（2日）上午約八時完成行動．



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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衞生署衞生防護中心今日（1日）公布一宗與又一城望月樓相關個案的最新流行病學調查和個案追蹤進展。中心的調查發現，一名曾於12月27日約中午12時至下午2時於該餐廳用膳的50歲女子今日對新冠病毒檢測呈陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

50歲女子於望月樓用膳後三日出現病徵

該名女子為家庭主婦，居於馬鞍山西沙路600號雅典居第6座，她12月30日出現咳嗽和流鼻水的病徵，昨日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後檢測呈陽性。另外，病人同住的家人和以及於上述時間與她一同到望月樓用膳的人士已被列為密切接觸者和被安排到檢疫中心檢疫。該名女病人曾於5月24日及6月14日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

消息指，該名患者當日在獨立包廂進餐，並非在望月樓的大廳進餐，與早前患者未必有直接接觸。據悉，該名女食客的廂房位置同樣距離空少的餐桌相當之遠，應該不屬短距離的空氣傳播，亦不會是因共用使用洗手間而傳染。

住所突擊圍封強檢 料明早8時完成行動

當局指，因應個案帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，為審慎起見，政府今晚將病人居住的大廈作出限制與檢測宣告。同時，她於傳染期曾到訪的地點亦會納入強制檢測公告。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約八時完成行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨二時三十分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

12月12日至1月1日 身處雅典居第6座超過兩小時亦須強檢

「受限區域」內的人士如在12月30日至1月1日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於2021年12月12日至2022年1月1日期間，曾身處雅典居第6座內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月3日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

此外，根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

當局曾於去年2月1日突襲封四區

馬鞍山雅典居6座為指明「受限區域」，成為今日元旦第三個被「封區」的位置。政府亦曾於去年2月1日突襲封四區，包括元朗安興街好彩洋樓、尖沙咀金馬倫道金鑾大廈、紅磡馬頭圍道隆基大樓，以及油麻地以新填地街、眾坊街、上海街及梁顯利社區中心為界的區域。