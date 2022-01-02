賞你遊延期｜導遊總工會理事長已轉行賣茶葉　盼盡快通關做老本行

Omicron變種病毒殺入社區，望月樓群組已累計5人染疫，本港正面臨第五波爆發臨界點，原於明日（3日）開始報名的旅發局第三輪「賞你遊香港」活動，亦宣布延遲。縱橫遊執行董事袁振寧表示，相比活動延期，業界更憂慮本地遊的放寬措施將被取消，但他認為本地遊可保持員工士氣，讓他們與顧客保持聯繫，待通關後可馬上投入工作。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅指，本地遊相關的職位本來已不算多，不少業界已轉行，自己亦為生計轉行賣茶葉。他期望中港兩地盡快通關，否則導遊轉行後將不會重返旅遊業，呼籲政府須設法挽留人才，並建議提供新一輪支援，例如提供臨時職位等，期待旅遊業復甦，「都係做返本業最理想。」



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縱橫遊︰本地遊客量已跌九成

旅發局因應疫情而舉辦的「賞你遊香港」活動，公布至今深受市民歡迎，曾短短4日內便換領完畢，解燃眉之急。惟縱橫遊執行董事袁振寧透露，於本周五（31日）已接獲旅發局通知延期。但他坦言，即使「賞你遊」活動延期，對業界財政收入影響不算大，因本地遊的收入微薄，「1個先賺得10蚊、20蚊，同外地團冇得比。」

袁解釋，由於香港景點不足，近半年來本地遊的吸引力愈來愈弱。以縱橫遊為例，半年前高峰期1個月可接待約3,000人，直至去年12月已縮減九成至約300人。他透露，現時較受歡迎的團種分兩類，包括離島遊，如沒有定期航班到達的印洲塘等島嶼；以及五星級酒店下午茶團。因此業界均期待盡快通關，以推出受歡迎的雲南、東北三省、西藏等行程。

相比「賞你遊」延期，袁更擔心若疫情持續，現時本地遊的相關放寬措施會被取消，打回原形至每團上限4人，「去返4人就唔使做。」雖然本地遊的收入微薄，但他認為可保持員工士氣，讓他們熱身與顧客保持聯繫，待通關後可馬上投入工作。他更指，若接下來仍未通關，將有更多從業員流失，反問︰「到時開返關，仲有冇人願意返嚟呢行？」

內需市場不足 本地遊職位少到不值一提

香港導遊總工會理事長黃嘉毅正是流失的人才之一。他透露，香港內需市場不足，本地遊帶來的就業職位不多，認為收入「杯水車薪」。現時不少導遊均已轉投保安、餐飲等行業，僅在周末兼職帶本地團。「但本地團寥寥無幾，受惠嘅人數少到不值一提。」

早前政府招聘旅遊從業員到疫苗中心工作，但隨著接種率飽和及中心關閉，黃期望政府能提供新一輪支援，如臨時職位等。他又指，不少導遊已處於觀望狀態，若再不開關，相信他們轉行後將不會重返旅遊業，呼籲政府須設法挽留人才。問到會否考慮轉行，他透露現時轉職茶葉銷售，「叫做有飽飯食。」但他自言不適合從事銷售工作，指開關後會重投旅遊業界，「都係做返本業最理想。」

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