望月樓｜空氣淨化「死位」或致播毒　袁國勇：第五波一定有機會爆

Omicron變種病毒殺入社區，衞生署日前警告本港可能處於發生第五波疫情臨界點。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（2日）在無綫節目《講清講楚》表示，又一城望月樓空氣清機設置在天花板，令店內上下空氣不能流動，導致短距離空氣傳播，又認為目前針對食肆的換氣量要求，日校應適用於學校。

被問及疫情是否已進入第五波，他直言一定有機會爆發，但若做足一切功夫，及早頻密檢測，相信可盡快找出受感染人士，香港仍可繼續守下去。他相信，隨著市民有免疫力，新冠病毒日後或只如普通流感病毒，但如變化快得如甲型流感，或需每年補打一針加強劑。



港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

望月樓或有「死位」令受污染空氣聚集 涉短距空氣傳播

袁國勇表示，過往有食肆、酒吧出現群組爆發，今次望月樓群組是否屬於超級傳播言之尚早，但表面看與短距離空氣傳播有關。他解釋，即使在天花板安裝空氣清新機，但僅停留在上層空氣有淨化功能，無法做到上下空氣循環，加上有死位讓空氣聚集，變相令其無法發揮功能，希望機電署為食肆提供相關清晰指引。

現金付款食客難追蹤 袁國勇倡採用藍牙技術：不應該怕影響私隱

在食客追蹤方面，袁指港府只能盡做，即使可利用信用卡追蹤，但部分食客用現金付款，仍有機會走漏個案，呼籲曾到訪食客盡早檢測，才有機會將爆發控制下來。他又指，即使追蹤採用藍牙技術或涉及私隱問題，但若追蹤不好，無法做到盡早隔離，社區將出現好嚴重爆發。

至於機組人員檢測，袁認為因他們頻密檢測，才能在染疫早期找到個案，他們的家人暫時亦未見感染，反映及早及頻密檢測可發揮功效，建議機組人加密至每日一檢。

▼11月第三針開打的情況▼



憂學童會把病毒從校園帶回家 倡換氣量要求適用於學校

袁又認為，新鮮空氣每小時換氣量6次或以上的要求不應局限在18個表列處所，直言學校應做得好好多，解釋指每年流感在學校嚴重爆發，但暫時未聽聞教育局提出清晰指引及監察，令多人聚集的學校空氣問題得以解決，擔憂一旦在校內出現爆發，學童會把病毒帶回家，繼而傳染家中長者。

清零只是買時間讓市民接種疫苗 袁國勇：做足措施香港仍可守下去

袁國勇直言，第五波疫情一定有機會爆發，倘做足現有措施，估計仍可守下去，重申清零政策非長遠之計，「清零政策只是買時間，讓每個香港市民有接種疫苗機會，以致我們可以保護自己，免受嚴重病毒感染情況出現」，擔憂日後通關但本港接種率仍低，容易出現嚴重爆發，屆時醫管局服務會癱瘓，無接種疫苗的長者也會過身，故港府才鼓勵市民自願接種，其後「少少強逼」市民打針。

第五波疫情一定有機會爆發，做足現有措施，估計仍可守下去，清零政策只是買時間，等每個香港市民有接種疫苗機會，以致可以保護自己，免受嚴重病毒感染情況出現。 港大微生物學系講座教授袁國勇

未有源頭不明個案在社區出現 暫無需收緊社交距離措施

他說，疫苗對Omicron的效力只有7成，不可期望接種後所有人均可減低重症，但若沒有接種，病情可能更差，也未知會否迎來下一個更猛烈、會侵害肺部的變種病毒，屆時「打都打唔切」。至於需否收緊社交距離措施，他認為暫時未有源頭不明個案在社區出現，故暫時未必需要收緊，但希望市民戴好口罩及注意衛生。

面對通關未有時間表，他認為本港出現與輸入個案有關的本土病例，內地不願意與香港通關屬非常合理，以免增加內地輸入個案風險，重申本港應做好外防輸入、接種疫苗，否則難以繼續成為國際城市。

第三年或可結束疫情 不排除需每年補打加強劑

被問及日後需否永久要接種疫苗，袁國勇也沒有答案，但舉例指美國每日有45萬宗新症，6至8星期後或蔓延至整個美國大部分人均染疫，隨著市民有免疫力及接種疫苗，他日新冠病毒或淪為普通流感病毒，甚至傷風，可能每年需要，如變化快得如甲型流感，或每年補打一針加強劑，如變化慢或數年才需補打，如再減弱或只需佩戴口罩即可。

對於世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞表示：「隨着我們進入大流行的第三年，我有信心我們將在2022年結束它。」袁國勇認為隨著自然感染而有免疫力、市民已接種疫苗、長期病患及長者或染疫過身，科學家一般預計疫情可在爆發三年後結束。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

