結婚6年仔都生埋先帶老婆見屋企人　一開門全家嚇呆　事後秒離婚

沙特阿拉伯一名男子在不知情的情況下，與父親的前妻結婚6年，並與她生下一個孩子，無意間觸犯了該國的法規，而被王室顧問穆特拉克（Abdullah Al Mutlaq）下令離婚。



據《海灣新聞》報道，這名男子在很小的時候便離開了家鄉，獨自在外打拼多年。在他成年並結婚6年後，他決定帶著妻兒一同回家探望家人，並讓妻子與父母見面。

沒想到，當他和妻兒抵家時，家人的臉色卻瞬間變得十分凝重，原來他的妻子10年前曾與父親短暫地有過一段婚姻，因此算是父親的前妻，讓這段關係變得十分複雜。

由於伊斯蘭的法規規定，兒子不能迎娶曾與前輩在一起的女性，因此王室顧問穆特拉克在得知此事後，下令這對夫妻必須離婚，讓2人十分無奈。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】