許樹昌稱又一城望月樓逾百食客未尋回　憂爆第五波　促打第三針

新冠變種病毒Omicron流入本港社區，香港兒科醫學會、衞生署等聯合舉辦網上講座，解答疫苗接種問題。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，望月樓再多一人染疫，但現時只找到約80多名食客，仍有過百名同場食客尚未尋回，呼籲其他食客盡快現身檢測，「如果百幾人仲係社區遊走，第五波爆發風險好高。」

許又指，數據顯示，無論打了兩劑科興或復必泰，都無法對付Omicron，必須打三針才可把抗體提升至「可保護水平」，但本港現時第三劑的接種率暫時「唔係幾好」，又形容為「麻麻地」，只佔人口5.6%，坦言要急起直追。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌呼籲，打三針疫苗才可把抗體提升至可保護水平。（羅君豪攝）

許樹昌說，最新染疫的50歲女士在望月樓「坐房仔」，與最先確診的機組人員相隔一定距離，故至今仍未掌握感染途徑。他估計，未知該名女士經過機組人員時，機組人員是否曾咳嗽傳播，又肯定望月樓的換氣量不夠，倘有局部空氣傳播，受感染人數將不少。

許又指，現時只找到約80多名食客，例如用電話訂位的顧客等，故仍有很大部份的客人尚未尋回，約涉100人。他建議，政府可與信用卡公司商討，倘顧客在該處用信用卡簽帳，可協助尋回該批客人，「如果百幾人仲係社區遊走，第五波爆發風險好高。」

他表示，若本港爆發第五波疫情，且涉及傳播力較強的Omicron，屆時所有防疫措施將要收緊，例如要居家工作、食肆或限兩人一枱等，故呼籲望月樓其他食客盡快現身檢測。

▼1.1 東涌映灣園第二期映濤軒第6座封區檢測▼



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Omicron首宗重症 有長期病患

另外，早前一名感染Omicron病毒的61歲男子，現時正在深切治療部（ICU）留醫。許樹昌說，患者曾接種兩劑復必泰，但已是數月前，抗體水平已跌至低水平，而且遇到Omicron病毒，「基本上已經失去咗保護。」

他又指，加上患者本身有長期病患，包括高血脂、糖尿病、肥胖，故他出現呼吸衰竭，要在ICU聞60%氧氣，但無須插喉，正用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，暫時情況穩定。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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第三針應打復必泰

許樹昌說，根據初步數據，Omicron傳播性比Delta高四至八倍。雖然許多個案相對輕微，但南非亦有嚴重個案，特別是未接種疫苗的人士，不少是5歲以下的兒童。而在美國，即使有人已接種三劑疫苗，亦同樣感染Omicron，但他們的病情相對較輕微。

許樹昌又說，隨時間過去，疫苗所產生的抗體水平會再下降，根據數據，倘只打兩針復必泰或科興，遇到Omicron病毒後將「大打折扣」，中和抗體數量將大減。不過，若打三針復必泰，抗體水平雖仍會隨時間下跌，但仍在保護範圍內。他建議，無論首兩針打科興或復必泰，第三針均應打復必泰，以刺激身體產生中和抗體，又希望日後有第二代疫苗出現，使效果更持久，無須每6至12個月再「補針」。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生則表示，早前有青年打針後出現心肌炎，現時設有長時間覆診，患者康復暫時不錯，計劃將跟進3至5年，以了解會否出現長期後遺症。