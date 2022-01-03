工展會｜最後一日參展商紛清貨減價：要錢唔要貨　5罐鮑魚售100元

工展會今日（3日）踏入最後一日，不少參展商均紛紛減價。多個攤檔均貼出「要錢唔要貨」、「清貨大平賣」等標語，當中以參茸海味的減幅最大，有參展商推出「震撼價」，五罐罐頭鮑魚只售100元；亦有參展商送贈茶葉等，以及推出「加一蚊送鮑魚雞煲」優惠。



▼1.3 工展會最後一日▼



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在維園舉行的工展會今日踏入最後一日，開放時間至今晚8時，而晚上7時則停止襲參觀人士進場。今日不少市民把握最後機會「掃平貨」，維園內人頭湧湧，當中參茸海味的攤檔最受歡迎，擠得水洩不通。不少攤檔的職員亦盡最後努力叫喊宣傳，「最後大減價」、「要錢唔要貨」的聲音不絕於耳。

安記海味攤檔負責人指，不少貨品已提早售罄，包括鮑魚、臘腸等。而因應工展會最後一日，亦推出「快閃優惠」，包括一人份量佛跳牆，由工展會原價118元，減至今日的80元，變相六八折出售。另外，亦有凍肉舖推出最後優惠，500元可任選四包凍肉，包括帶子、和牛等。

華泰海產貿易有限公司則推出「慈善價」，購買200元的4罐鮑魚福袋，即送兩盒口罩及四包刀削麵。而顧客購買售888元的佛跳牆，加一元則可獲鮑魚雞煲。銷售部經理盧小姐指，「目標係希望可以清晒帶嚟嘅貨，所以買嘢都會有贈品，例如茶葉等」。

亦有參展商推出100元5罐罐頭鮑魚優惠，包括兩罐含五隻鮑魚的中罐，以及三罐含四隻鮑魚的小罐。而花膠亦有減貨促銷，有參展商推最後優惠，指定花膠以85折出售。